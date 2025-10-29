خبرگزاری کار ایران
یورش جوانان حریدی به جلسه دادستان کل اسرائیل +فیلم
همزمان با جلسه رسیدگی به قانون الزام صهیونیست های حریدی به خدمت در ارتش، برخی از جوانان حریدی به نشانه اعتراض فریاد زنان وارد صحن دادگاه شدند.

همزمان با جلسه رسیدگی به قانون الزام صهیونیست های حریدی به خدمت در ارتش اسرائیل توسط قضات دادستان عالی اسرائیل، برخی از جوانان حریدی با ورود به صحن دادگاه با فریاد «می میریم و به خدمت سربازی نمی رویم»، اعتراض خود را به این اقدام دادستان کل اسرائیل ابراز داشتند.

تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی سرزمین های اشغالی حاکی از آن است که برخی از این افراد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

