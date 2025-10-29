بازگشت داوطلبانه زنان پلیس به مرکز 110 پس از حمله موشکی

نقطه اوج حضور و مقاومت پلیس تهران در جریان جنگ 12روزه، حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 بود؛ جایی که در بیست‌وپنجم خردادماه، موشک دشمن به ساختمان آن اصابت کرد و 18 تن از کارکنان پلیس به شهادت رسیدند. اما کمتر از یک ساعت بعد، سامانه 110 از مسیرهای جایگزین دوباره فعال شد و ارتباط مردم با پلیس برقرار ماند؛ .

سردار علی قاسم‌پور، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، از روزهایی می‌گوید که در اوج بحران، هیچ مأموری درخواست مرخصی نکرد و حتی خانم‌های همکار در مرکز 110، داوطلبانه به محل کار خود بازگشتند تا تماس‌های مردمی بی‌پاسخ نماند.

در این گفت‌وگو که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید، سردار قاسم‌پور از نقش پلیس در مدیریت بحران، همکاری کم‌نظیر مردم و بسیج محلات و نیز پایداری سامانه‌های ارتباطی پلیس سخن می‌گوید.

حمله‌ای که در دفاع 12 روزه به مرکز 110 پلیس شد، چه تأثیری بر عملکرد سامانه و کارکنان 110 گذاشت و پلیس چگونه واکنش نشان داد؟

110 یک پل ارتباطی بسیار قوی بین پلیس و مردم است و این موضوع باعث افتخار ماست. هر سال شاهد افزایش تماس‌ها هستیم که نشان‌دهنده اعتماد مردم به پلیس است و ما این اعتماد را به‌عنوان مدالی بر گردن خود می‌دانیم و افتخار می‌کنیم که در خدمت‌رسانی به مردم جایگاهی داشته باشیم. در آن شرایط بحرانی نیز 110 همچون سایر دستگاه‌های امنیتی، اخباری دریافت می‌کرد و مردم موضوعات مشکوک یا مهم را گزارش می‌دادند.

همکاران ما در پلیس 110 تیم‌های ویژه‌ای تشکیل دادند و در کمترین زمان ممکن هر مأموری در صحنه حضور پیدا می‌کرد و موضوعات را بررسی می‌کرد. البته دشمن هم تلاش داشت با اخلال در مأموریت 110 بین مردم و نیروی انتظامی فاصله بیندازد. در روز بیست‌وپنجم خرداد موشکی به مرکز 110 اصابت کرد و 18 نفر از همرزمان ما در مرکز فوریت‌های پلیسی به فیض شهادت نائل آمدند.

با این حال، کمتر از یک ساعت پس از این حادثه و با تدابیر فرماندهی کل انتظامی، سامانه‌ها در نقاط دیگر فعال شد و بخشی از عملیات از طریق بی‌سیم و مسیرهای جایگزین ادامه یافت. حتی در مواردی پیام‌ها از تلفن به بی‌سیم منتقل می‌شد تا اطلاع‌رسانی برای همکاران برقرار بماند و خلأیی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

آیا در جنگ 12 روزه مأموری درخواست مرخصی کرد تا همراه خانواده خود باشد؟

خیر؛ باید بگویم مرخصی‌ همکارانم در پلیس پیشگیری در اختیار بنده است در آن زمان هیچ مأموری درخواست مرخصی نداشت، اما قابل ذکر است که در آن مقطع زمانی ما اعتقاد داشتیم باید ماند تا خانواده‌ها بازگردند، آواربرداری انجام شود و مراسم تشخیص هویت و تشییع شهدا انجام گیرد.

تا حدود 23 روز پس از جنگ 12 روزه هم، هیچ یک از رؤسای کلانتری یا سرکلانتری به من مراجعه نکردند تا حتی دو ساعت مرخصی برای کارهای شخصی بخواهند؛ همه پای کار نظام و انقلاب ماندند.

همکاران ما با حضور سریع در محل‌های متاثر از انفجارات، اقداماتی از قبیل ایزوله کردن محیط، تسهیل مسیر برای رده‌های خدمات‌رسان، کمک در آواربرداری، یافتن پیکر شهدا و حضور تیم‌های تشخیص هویت در صحنه برای شناسایی اجساد را انجام دادند.

همچنین تیم‌های خنثی‌سازی بمب در محلات به‌طور ویژه وارد عمل شدند و از جان خود مایه گذاشتند تا تلفات و خسارات کاهش یابد تا باقی مهماتی که عمل نکرده بودند را خنثی کنند.

با وجود خالی شدن برخی محلات از سکنه، آیا سرقت‌ها افزایش یافت یا کاهش داشت؟

با وجود اینکه خیابان‌ها و محلات پیرامون مناطق انفجار تا حدودی خالی از سکنه شدند، ما تدابیری مانند گشت‌های پیاده، خودرویی و موتوری را به کار گرفتیم تا از اموال مردم محافظت شود. حتی در برخی موارد سارقان دستگیر شدند اما همکاران ما تا یافتن مدیران ساختمان و تحویل اموال، در محل ماندند.

از نظر آماری هم در آن بازه 12 روزه نسبت به سال قبل، بیش از 30 درصد کاهش سرقت داشتیم؛ این در حالی است که بسیاری از منازل خالی شده بودند. این کاهش به‌واسطه اقدامات محله‌محور، حضور نیروها و همکاری مردم حاصل شد.

آیا بعد از شهادت همکاران در مرکز 110، نیروها دچار ترس یا تردید در خدمت‌رسانی نشدند؟

به هیچ عنوان؛ حتی خانم‌های همکار نیز پس از آن حادثه با شجاعت درخواست کردند که به محل کار بازگردند و مدیریت را به دست بگیرند تا بتوانند تماس های مردمی با 110 را هرچه سریعتر پاسخ دهند. آن‌ها مصمم بودند تا خدمات ادامه یابد و تلاش کردند موارد امنیتی به‌خوبی مدیریت شوند.

آیا تماس‌های 110 مورد هجوم یا هک قرار گرفتند؟

در آن 12 روز، تلاش‌هایی برای اخلال یا هک تماس‌ها ممکن است صورت گیرد، اما سامانه‌ها و تدابیر حفاظتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تماس‌ها و پیام‌ها حفظ شد و اختلال کلی رخ نداد. همکاران ما با استفاده از مسیرهای جایگزین، بی‌سیم و دیگر ابزارها تداوم خدمت را برقرار کردند و مرکز 110 به‌صورت فعال به ارائه خدمات ادامه داد.

نقش مردم و بسیج محلات در این شرایط چگونه بود؟

همکاری خوب مردم در آن ایام بسیار مشهود بود؛ در ترافیک‌ها مردم پیام‌ تشکر و دلگرمی می‌دادند و گلایه‌ای از عملکرد پلیس نداشتند. بسیج محلات نیز همکاری بی‌نظیری داشت؛ در مساجد و بسترهای محلی به‌صورت پایه‌ای و بومی با کلانتری‌ها همراهی کردند. اقدامات فرهنگی و عمرانی بسیج مکمل طرح امنیت محل‌محور پلیس بود و تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌ها داشت.

