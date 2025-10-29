غرق شدن قایق ماهیگیران دیلمی ۲ کشته و ۲ مفقودی برجای گذاشت
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: یک فروند قایق ماهیگیری متعلق به صیادان دیلم با چهار سرنشین در آبهای شهرستان هندیجان استان خوزستان غرق شد که جسدهای ۲ تن از سرنشینان این شناور از آب خارج و از سرنوشت ۲ نفر دیگر خبری در دست نیست.
کوروش دهقان بیان کرد: بر اساس گزارش فرماندار دیلم، چهار روز پیش برغم اعلام دریابست و وضعیت زرد جوی در خلیج فارس یک فروند قایق متعلق به صیادان بندر دیلم که فاقد مجوزهای لازم از اداره شیلات و بنادر و دریانوری بوده بدلایل نامعلومی به آبهای خلیج فارس میرود.
دهقان ادامه داد: روز گذشته پس از مراجعه و اعلام مفقودی آنها از سوی خانوادههایشان، شناورهای ناجی بندرهای خارگ، دیلم و هندیجان پس از گشت زنی دریایی و بر اثر گزارشهای صیادان محلی، لاشه این قایق و جسدهای ۲ تن از سرنشینان آن در دو مایلی بندر هندیجان پیدا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: در زمان کنونی گشت زنیهای دریایی برای یافتن دو نفر دیگر ادامه دارد.