غرق شدن قایق ماهیگیران دیلمی ۲ کشته و ۲ مفقودی برجای گذاشت

کوروش دهقان بیان کرد: بر اساس گزارش فرماندار دیلم، چهار روز پیش برغم اعلام دریابست و وضعیت زرد جوی در خلیج فارس یک فروند قایق متعلق به صیادان بندر دیلم که فاقد مجوزهای لازم از اداره شیلات و بنادر و دریانوری بوده بدلایل نامعلومی به آبهای خلیج فارس می‌رود.

دهقان ادامه داد: روز گذشته پس از مراجعه و اعلام مفقودی آنها از سوی خانواده‌هایشان، شناورهای ناجی بندرهای خارگ، دیلم و هندیجان پس از گشت زنی دریایی و بر اثر گزارش‌های صیادان محلی، لاشه این قایق و جسدهای ۲ تن از سرنشینان آن در دو مایلی بندر هندیجان پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: در زمان کنونی گشت زنی‌های دریایی برای یافتن دو نفر دیگر ادامه دارد.

منبع ایرنا

