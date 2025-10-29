خانه



سایر رسانه‌ها ۰۷ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۲:۴۷

علائم سکته مغزی چیست؟+فیلم

دبیر انجمن سکته مغزی گفت: سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در کشورمان است. عوامل، بروز سکته مغزی سن بالای ۵۰ سال، سابقه فامیلی سکته مغزی، مصرف سیگار و دخانیات، فشار خون و چربی خون بالا، دیابت، رژیم غذایی ناسالم، اختلالات خواب، چاقی و کم تحرکی است.