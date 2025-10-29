خبرگزاری کار ایران
علائم سکته مغزی چیست؟+فیلم
دبیر انجمن سکته مغزی گفت: سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در کشورمان است. عوامل، بروز سکته مغزی سن بالای ۵۰ سال، سابقه فامیلی سکته مغزی، مصرف سیگار و دخانیات، فشار خون و چربی خون بالا، دیابت، رژیم غذایی ناسالم، اختلالات خواب، چاقی و کم تحرکی است.

سکته مغزی از ۶ تا ۲۴ ساعت قابل درمان است اما هر دقیقه زودتر نجات دادن جان بیمار، شانس بهبودی را افزایش و احتمال ناتوانی را کاهش می‌‌دهد.

مردم در صورتی که هر یک از علائم سکته مغزی شامل ضعف ناگهانی نیمه صورت، ضعف ناگهانی دست یا پا و اختلال تکلم یا تعادل را مشاهده کردند باید سریعا با اورژانس 115 تماس بگیرند.

منبع تسنیم
