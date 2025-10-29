محسن چاووشی و بامداد خمار/ آیا او یک خواننده تمام شده است؟
محسن چاووشی در سالهای اخیر چیزی فراتر از یک ستاره موسیقی ایران بوده و به نمادی از همدلی و همراهی با مردم تبدیل شده است. با این حال گروهی معتقدند که چاووشی در مسیر نزولی و سقوط قرار گرفته، در مقابل نیز عدهای مدعی هستند که او همچنان یکی از ستارههای بیچون و چرا موسیقی ایران است.
انتشار تازهترین قطعات سریال «بامداد خمار» با صدای محسن چاووشی، بازتابهای متفاوتی داشته است.
واکنشها به صدای محسن چاووشی
بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی، یکی از افرادی است که با زبان تندی به چاووشی تاخته و بیان میکند: «طرفداران تیفوسی این خواننده اجازه نمیدهند که او با واقعیت نزولی محتوای آهنگهایش روبرو شود، گویی چاووشی یک آرشیو منتشر نشده از آهنگ دارد که بدون توجه به محتوای فیلم و سریال آنها را پخش میکند.»
در مقابل، امید روزبه و اشکان عرب که سابقه همکاری زیادی با محسن چاووشی را در کارنامه خود دارند در واکنش به این ادعا نوشتند: «متاسفانه دایره شرافت روز به روز تنگتر میشود، از کدام سقوط صحبت میکنید، مگر نه اینکه قطعات ساخته شده، خط به خط روی زبان مردم شنیده میشود، خیلی وقت که بیاعتباری برخی رسانهها محرز شده، مگر به زور حاشیه میتوان زنده ماند.»
در زیر این پستهای اینستاگرامی نیز مخاطبان به دو دسته تقسیم میشدند، عدهای این خواننده را ستایش میکنند و گروهی دیگر محسن چاووشی را یک خواننده تمام شده میدانند.
در نگاه به مسیر کاری او، میتوان گفت محسن چاووشی بیشتر از هر چیز با خودش رقابت کرده است. آثار او نه با خوانندگان همنسل و نه با سبکهای جدید قابل مقایسه هستند و موفقیتش را باید در چهارچوب آثار گذشته خودش سنجید. این نکتهای است که بسیاری از منتقدان و مخاطبان به آن اشاره میکنند؛ چرا که او با خلق سبک خاص خود، همواره خطی بین آثار قبلی و جدید خود کشیده و هیچگاه تلاش نکرده تا تقلیدی از دیگران باشد.
بااین حال آثاری از این خواننده را میتوان یافت که به جذابیت سایر کارهایش نباشند. شاید بتوان گفت که او در تیتراژ به یک ورطه تکرار افتاده که از فصل دوم شهرزاد شروع شد. در واقع استفاده از یک سبک موسیقی یکسان در تیتراژ باعث شده تا آهنگهای این خواننده در سریالها و فیلمها تکراری شده باشد.
در نهایت محسن چاووشی مانند هر انسان دیگری با سقوط و حتی نابودی در هر زمینهای روبروست، اتفاقی که به راحتی ممکن است رخ دهد. با این حال مهمترین موضوع این است که آیا او تا همین امروز با آثارش به صعود در بازار موسیقی فکر کرده که حالا نگران سقوط باشد.