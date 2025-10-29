قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۷ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,081,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
103,728,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,171,000
|
طلای دست دوم
|
103,727,150
|
آبشده کمتر از کیلو
|
455,350,000
|
مثقال طلا
|
455,250,000
|
انس طلا
|
4,016.42
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,109,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,040,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
580,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,033,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
99,240,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
32,190,000
|
حباب نیم سکه
|
70,330,000
|
حباب ربع سکه
|
78,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
41,310,000