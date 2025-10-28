خبرگزاری کار ایران
پژمان جمشیدی بعد آزادی اول کجا رفت؟+ عکس

پژمان جمشیدی بعد آزادی اول کجا رفت؟+ عکس
پژمان جمشیدی، بازیگر و ستاره سابق پرسپولیس، پس از آزادی به دیدار دوستان فوتبالی‌اش رفت و با آنها لحظاتی خاطره‌انگیز را سپری کرد؛ اولین عکس او کنار هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش منتشر شد.

پژمان جمشیدی ، ستاره سابق پرسپولیس و بازیگر محبوب بعد آزادی از زندان، به دیدار هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش، جواد کاظمیان و بهنام ابوالقاسم‌پور رفت و با آنها به تماشای حساس‌ترین دیدار فوتبال جهان (ال‌کلاسیکو) نشست.

اینکه پژمان بعد آزادی پیش دوستانش رفته یا آنها به خانه او آمدند مشخص نیست ولی آنچه پیداست، این است که او پس از سپری کردن آن لحظات، اولین سلفی پژمان جمشیدی بعد آزادی اول کجا رفت؟+ عکسخود را کنار این دوستان فوتبالی اش گرفته.

