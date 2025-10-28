پژمان جمشیدی بعد آزادی اول کجا رفت؟+ عکس

پژمان جمشیدی ، ستاره سابق پرسپولیس و بازیگر محبوب بعد آزادی از زندان، به دیدار هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش، جواد کاظمیان و بهنام ابوالقاسم‌پور رفت و با آنها به تماشای حساس‌ترین دیدار فوتبال جهان (ال‌کلاسیکو) نشست.

اینکه پژمان بعد آزادی پیش دوستانش رفته یا آنها به خانه او آمدند مشخص نیست ولی آنچه پیداست، این است که او پس از سپری کردن آن لحظات، اولین سلفی خود را کنار این دوستان فوتبالی اش گرفته.

