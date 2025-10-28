۵ مشتریان پروپاقرص سیگار ایرانی

در نیمه نخست سال جاری ۶۲ هزار و ۳۲۴ کیلوگرم(۶۲.۳۲تن) سیگار حاوی توتون به ارزش ۳۵۳ هزار و ۹۷ دلار صادر شده است.

صادرات انجام شده به کشورهای افغانستان، عراق، عمان، قطر و ترکمنستان بوده است.

افغانستان با خرید ۴۰۹۹ کیلوگرم (۴.۰۹تن) سیگار حاوی توتون به ارزش ۳۱ هزار و هفت دلار یکی از خریداران سیگار ایرانی بوده است.

عراق با خرید ۳۶ هزار و ۵۵۷ کیلوگرم (۳۶.۵۵ تن) سیگار حاوی توتون به ارزش ۱۷۴ هزار و ۲۸۰ دلار اولین مشتری سیگار ایران بوده است.

عمان با خرید ۹۲۲۳ کیلوگرم(۹.۲تن) سیگار حاوی توتون به ارزش ۳۸هزارو ۸۱۱ دلار یکی دیگر از مشتریان سیگار ایران است.

قطر با خرید ۱۷۲۰ کیلوگرم (۱.۷ تن) سیگار به ارزش ۱۸ هزار و ۱۱۵ دلار یکی دیگر از خریداران سیگار بوده است.

ترکمنستان نیز با خرید ۱۰ هزار و ۷۲۵ کیلوگرم(۱۰.۷۲ تن) سیگار به ارزش ۹۰ هزار و ۸۸۴ دلار برای کشور ارزآوری داشته است.