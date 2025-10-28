خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گرسنگی طولانی‌مدت در کاهش وزن موثر است؟

گرسنگی طولانی‌مدت در کاهش وزن موثر است؟
کد خبر : 1706256
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن است.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ علمی به باورهای نادرست تغذیه‌ای، مبنی بر اینکه گرسنگی طولانی‌مدت می تواند به کاهش وزن موثر کمک کند اعلام کرد: در حالی که برخی افراد تصور می‌کنند گرسنگی طولانی‌مدت می‌تواند به کاهش وزن مؤثرتر کمک کند، یافته‌های علمی خلاف این باور را نشان می‌دهند.

کارشناسان تغذیه این دفتر تأکید دارند که گرسنگی طولانی‌مدت نه تنها روشی سالم یا پایدار برای کاهش وزن نیست، بلکه می‌تواند اثرات منفی متعددی بر بدن داشته باشد.

بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی، افرادی که از رژیم‌های گرسنگی برای کاهش وزن استفاده می‌کردند و تنها ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را به مدت سه هفته دریافت کردند، اگرچه وزن کم کردند، اما حدود ۵ درصد از توده عضلانی و بافت بدون چربی بدن خود را نیز از دست دادند.

کاهش شدید و طولانی‌مدت انرژی دریافتی باعث می‌شود بدن وارد حالت بقا شود؛ در این وضعیت، ذخایر چربی حفظ می‌شوند و متابولیسم بدن کاهش می‌یابد، در نتیجه روند کاهش وزن متوقف می‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه اعلام کرد میزان پایبندی افراد به رژیم‌های بسیار کم‌کالری پایین است و این نوع رژیم‌ها نمی‌توانند به عنوان یک سبک زندگی پایدار ادامه یابند.

تداوم چنین وضعیت‌هایی ممکن است به کندی رشد مو و ناخن، تضعیف سیستم ایمنی و کاهش سرعت ترمیم زخم‌های پوستی منجر شود.

در این گزارش تأکید شده است که بهترین راه برای دستیابی به کاهش وزن سالم و پایدار، ایجاد تغییرات تدریجی در رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی است؛ تغییراتی که در طولانی‌مدت قابل حفظ باشند و سلامت عمومی بدن را تضمین کنند.

 

منبع بهداشت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ