اشتباه خطرناک در استفاده از بخاری برقی
استفاده از بخاری برقی در فصل سرما رایج است، اما اشتباهات خطرناک در استفاده از بخاری برقی میتواند منجر به حوادث جدی شود.
این اشتباهات اغلب به دلیل بیتوجهی به نکات ایمنی رخ میدهند. با آگاهی و رعایت اصول، میتوانید از خطرات جلوگیری کنید.
در فصلهای سرد سال، بخاریهای برقی یکی از محبوبترین وسایل گرمایشی هستند که به راحتی میتوانند فضاهای کوچک را گرم کنند. با این حال، استفاده نادرست از این دستگاهها میتواند منجر به حوادث جدی مانند آتشسوزی، سوختگی یا حتی مسمومیت با مونوکسید کربن شود. طبق آمارهای ایمنی، بسیاری از آتشسوزیهای خانگی در زمستان به دلیل اشتباهات رایج در استفاده از بخاریهای برقی رخ میدهد. در این مقاله، به بررسی جامع اشتباهات خطرناک پرداخته و نکات ایمنی ضروری را ارائه میدهیم تا بتوانید با خیال راحت از این وسایل استفاده کنید.
نکات ایمنی بخاری برقی
اشتباهات خطرناک رایج
در ادامه، به برخی از اشتباهات رایج و خطرناک اشاره میکنیم که کارشناسان ایمنی به شدت در مورد آنها هشدار میدهند. این اشتباهات اغلب منجر به آتشسوزی یا آسیبهای الکتریکی میشوند.
قرار دادن بخاری نزدیک مواد قابل اشتعال: یکی از بزرگترین اشتباهات، قرار دادن بخاری در فاصله کمتر از ۱ متر (۳ فوت) از پردهها، مبلمان، لباسها، کاغذها یا تختخواب است. این کار میتواند باعث شعلهور شدن سریع مواد شود. همیشه یک منطقه خالی حداقل ۱ متری اطراف بخاری ایجاد کنید.
استفاده از سیمهای کششی یا پاور استریپ: وصل کردن بخاری به سیمهای کششی، چندراهیها یا پاور استریپها میتواند باعث گرم شدن بیش از حد و آتشسوزی شود. بخاریها جریان برق بالایی مصرف میکنند و باید مستقیماً به پریز دیوار وصل شوند. اگر سیم کششی ضروری است، از نوع سنگین و با ظرفیت بالا استفاده کنید، اما بهتر است اجتناب شود.
ترک کردن بخاری بدون نظارت: بسیاری از افراد بخاری را روشن میگذارند و اتاق را ترک میکنند یا حتی هنگام خواب از آن استفاده میکنند. این کار بسیار خطرناک است زیرا در صورت بروز مشکل، فرصت واکنش وجود ندارد. همیشه بخاری را خاموش کنید وقتی اتاق را ترک میکنید.
قرار دادن روی سطوح ناپایدار یا فرش: قرار دادن بخاری روی فرش، موکت یا سطوح ناهموار میتواند باعث واژگونی آن شود. همچنین، مسدود کردن جریان هوا در زیر بخاری منجر به گرم شدن بیش از حد میشود. از سطوح صاف و سخت مانند کف چوبی یا سرامیکی استفاده کنید.
استفاده در محیطهای مرطوب: بخاریهای برقی نباید در حمام، آشپزخانه یا نزدیک آب استفاده شوند، زیرا خطر برقگرفتگی وجود دارد. اگر نیاز به گرمایش در چنین مکانهایی دارید، از مدلهای مخصوص ضدآب استفاده کنید.
عدم بررسی سیمها و دستگاه قبل از استفاده: استفاده از بخاری با سیمهای آسیبدیده، پریزهای شل یا دستگاههای قدیمی بدون ویژگیهای ایمنی مانند خاموششدن خودکار در صورت واژگونی، ریسک بالایی دارد. همیشه قبل از روشن کردن، دستگاه را چک کنید.
قرار دادن نزدیک کودکان و حیوانات خانگی: کودکان و حیوانات ممکن است بخاری را واژگون کنند یا به آن نزدیک شوند و بسوزند. یک منطقه ممنوعه حداقل ۱ متری ایجاد کنید.
استفاده برای خشک کردن لباس یا اشیاء: آویزان کردن لباسها روی بخاری برای خشک کردن، یکی از اشتباهات رایج است که میتواند منجر به آتشسوزی شود.
نکات ایمنی ضروری برای استفاده صحیح
برای جلوگیری از این اشتباهات، رعایت نکات زیر ضروری است:
انتخاب بخاری مناسب: بخاریهایی انتخاب کنید که دارای گواهی ایمنی (مانند UL یا CE) باشند و ویژگیهایی مانند خاموششدن خودکار در صورت گرم شدن بیش از حد یا واژگونی داشته باشند.
نصب هشداردهندههای دود و مونوکسید کربن: همیشه در خانه هشداردهندههای دود و CO نصب کنید و باتریهای آنها را چک کنید.
اندازه مناسب برای فضا: از بخاریهایی استفاده کنید که برای اندازه اتاق مناسب باشند تا از گرم شدن بیش از حد جلوگیری شود.
نگهداری منظم: بخاری را تمیز نگه دارید و گرد و غبار را از آن دور کنید تا جریان هوا مسدود نشود.
در صورت بروز مشکل: اگر بوی سوختگی یا صدای غیرعادی شنیدید، فوراً دستگاه را خاموش و از برق بکشید.