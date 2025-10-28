خبرگزاری کار ایران
هشدار کرمان موتور درباره تماس های جعلی !

هشدار کرمان موتور درباره تماس های جعلی !
شرکت کرمان موتور در اطلاعیه‌ای رسمی هشدار داد که برخی افراد سودجو با نام «امداد» یا «خدمات پس از فروش کرمان موتور» تماس تلفنی گرفته و تلاش به دریافت وجه یا اطلاعات کارت بانکی مشتریان دارند. این شرکت تأکید کرد که تمامی پرداخت‌ها تنها از طریق نمایندگی‌های مجاز یا درگاه‌های رسمی انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است که کرمان موتور و شبکه خدمات پس از فروش آن هیچ‌گونه وجهی از طریق تماس تلفنی دریافت نمی‌کنند و تمامی پرداخت‌ها صرفاً از طریق نمایندگی‌های مجاز یا درگاه‌های رسمی شرکت انجام می‌شود.

این شرکت تأکید کرده است که تماس‌هایی با هدف دریافت وجه نقد یا اطلاعات کارت بانکی، کاملاً جعلی و از سوی کلاهبرداران صورت می‌گیرد.

کرمان موتور از مشتریان خود خواسته است در صورت دریافت چنین تماس‌هایی، ضمن خودداری از ارائه هرگونه اطلاعات بانکی یا پرداخت وجه، موضوع را به مرکز ارتباط با مشتریان کرمان موتور به شماره ۴۲۷۲۴ - ۰۲۱ اطلاع دهند.

 

