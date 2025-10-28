صبح پنجشنبه ۲۴مهرماه، زن ۳۲ساله‌ سبزواری به نام فریبا بعد از اینکه ۳فرزندش را به عمه‌شان سپرد، برای انجام کارهای مربوط به سهام عدالت از خانه بیرون رفت اما پس از آن ناپدید شد.

درحالی‌که یک هفته از گم شدن زن ۳۲ساله گذشته بود، بعد از ظهر پنجشنبه گذشته چوپانی که گوسفندانش را برای چرا به بیابان‌های روستای ابارش از توابع شهرستان سبزوار برده بود، از دور صدای ناله‌های زنی را شنید.با تماس مرد چوپان، تیم‌های آتش‌نشانی و اورژانس راهی محل حادثه شدند و در عملیاتی که چند ساعت به طول انجامید موفق شدند زن جوان را از داخل چاه بیرون بکشند.

همسر فریبا می‌گوید: آتش‌نشانان موفق شدند همسرم را که مجروح شده بود از داخل چاه بیرون بکشند و او ‌ را به بیمارستان منتقل کنند. خوشبختانه وی پس از درمان از بیمارستان مرخص شده اما هنوز معلوم نیست که چه اتفاقی برایش رخ داده و چطور به داخل چاه سقوط کرده است.

