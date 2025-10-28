فیلم لحظه مرگ دلخراش 2 دانشآموز قشمی در تصادف کامیون و موتور / پسر بچه راننده موتورسیکلت بود!
در سانحهای غمانگیز در شهر طبل جزیره قشم، 2 دانشآموز خردسال خواهر و برادر بر اثر برخورد یک کامیون با موتورسیکلتشان جان خود را از دست دادند.
سرهنگ مهدی رسولزاده، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم از وقوع سانحهای مرگبار در شهر طبل خبر داد و گفت: این حادثه ساعت 12:20 ظهر روز 5 آبان ماه و پس از پایان مدرسه 2 دانشآموز، در مسیر بازگشت آنان به منزل رخ داد.
وی افزود: یک دستگاه کامیون 10 چرخ با موتورسیکلت پاکشتی برخورد کرد که در نتیجه آن 2 دانشآموز به نامهای محمدحافظ و مهرابه رادمنش، دانشآموزان پایه اول و سوم ابتدایی، به علت شدت جراحات و ترومای وارده در دم جان باختند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قشم تصریح کرد: این 2 کودک که خواهر و برادر بودند.
به گفته سرهنگ رسولزاده، راننده کامیون پس از وقوع حادثه و مشاهده صحنه دلخراش، از محل متواری شد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری وی همچنان ادامه دارد.