تحولی بزرگ در زندگی مستاجران
آغاز طرح خانه سازی برای اجارهنشینها؛ گامی مؤثر دولت برای کاهش نابرابری اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار کمدرآمد با ایجاد فرصت برابر در حوزه مسکن است.
در سراسر دنیا، دولتها برای رفع نابرابریها و حمایت از اقشار کمدرآمد، به سیاستهای مسکن اجتماعی توجه ویژه دارند. این اقدامات تنها شامل ساخت خانههای ارزانقیمت نمیشود، بلکه هدف ارائه فرصتهای برابر برای دستیابی به حداقل استاندارد زندگی است. این امر خصوصاً در بهبود شرایط تحصیلی، ایجاد اشتغال پایدار، و تقویت سلامت روانی خانوادهها نقش پررنگی ایفا میکند.
از منظر عدالت اجتماعی، چشمپوشی از این اهمیت، تهدیدی جدی به شمار میآید. در همین راستا، دولتها باید نقش کلیدی در فراهمسازی زمینههای مناسب، مثل ارائه زمینهای دولتی، تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی ایفا کنند. ابزارهایی نظیر واگذاری زمین به تعاونیها با قیمتی مناسب یا ارائه وامهای کمبهره، کمک میکنند تا شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن کاهش یابد.
نقش اقتصادی پروژههای مسکن برای اقشار کمدرآمد
سرمایهگذاری دولت در حوزه مسکن ، تنها یک هزینه اجتماعی محسوب نمیشود. بلکه این اقدام، موتور محرک رونق تولید و اشتغال است. ساخت هر واحد مسکونی میتواند دهها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و همچنین صنعتهای مرتبطی چون فولاد، سیمان، کاشی، شیشه و لوازم خانگی را فعال نگه دارد.
با وجود این، کیفیت ساخت و مکانیابی مناسب پروژهها، نقشی حیاتی دارند. احداث مسکن اجتماعی در مناطقی بدون زیرساخت شهری یا خدمات مناسب، ممکن است به ایجاد بافتهای محروم جدید منجر شود. بنابراین، لازم است سیاستهای مسکن اجتماعی با نگاه جامع و بلندمدت تدوین شوند.
اهمیت شفافیت و تداوم در طرحهای مسکن
برای موفقیت در اجرای طرحهای مسکن، جلوگیری از واسطهگری و فساد در تخصیص واحدها ضروری است. تنها در شرایطی که فرآیندها شفاف و سیستمهای نظارتی قدرتمند وجود داشته باشند، اعتماد عمومی جلب خواهد شد.
تداوم این طرحها نیز نیازمند ثبات اقتصادی و تعهد دولتها است. چنانچه این برنامهها به دلیل تغییر دولتها دچار اختلال شوند، امید اقشار کمدرآمد به تحقق این وعدهها کمرنگ خواهد شد. لازم است دولتها این طرحها را به شکلی پایدار و طولانیمدت دنبال کنند تا بتوانند رؤیا خانهدار شدن را به واقعیت تبدیل کنند.
اجرای طرح "مسکن استیجاری عمومی"
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرایی شدن طرح مسکن استیجاری عمومی اعلام کرد که این پروژهها در نقاط مشخص و به شکل محدود اجرا میشوند.
حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی از این پروژهها در قالب مسکن استیجاری عمومی آغاز شدهاند، اما گستردگی آنها محدود است و تنها در مناطقی اجرا میشوند که از نظر موقعیت، اقتصادی یا فنی جذابیت کافی برای متقاضیان ندارند.
مشکلات موجود در پروژهها
وی همچنین به بیان مشکلات برخی پروژهها پرداخت و افزود که مشکل اصلی در ۹۰ درصد پروژهها وجود ندارد و اکثر افراد آمادگی مشارکت در این طرحها را دارند. با این حال، وضعیت بارگذاری بیش از حد در برخی مناطق از جمله شهرهای جدید، باعث ایجاد اشباع بازار مسکن شده است.
اشباع بازار مسکن در پرند
طاهرخانی با اشاره به بیش از ۳۰ هزار واحد بارگذاری شده در نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند، تأکید کرد که بازار مسکن در این منطقه اشباع گردیده است. وی اظهار امیدواری کرد که با تغییر رویکرد از مرکز شهر به حومهها، شرایط بهبود یابد و شهرهای جدید پویایی بیشتری پیدا کنند.