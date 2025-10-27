پژوهش تازه‌ای از دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد تنها با ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته، یعنی حدود ۲۲ دقیقه در روز، می‌توان خطر تبدیل پیش‌دیابت به دیابت را تا حد زیادی کاهش داد.

در این مطالعه، ۱۳۰ فرد مبتلا به پیش‌دیابت تحت یک برنامه سلامت قرار گرفتند که شامل مشاوره تغذیه، روان‌شناسی و فعالیت بدنی بود. نتیجه حیرت‌انگیز بود: افرادی که به طور منظم ورزش کردند، چهار برابر بیشتر از دیگران توانستند قند خون خود را به حالت طبیعی بازگردانند.

به گفته پژوهشگران، ورزش نه‌تنها قند خون را پایین می‌آورد، بلکه با کاهش وزن و افزایش حساسیت بدن به انسولین، بدن را دوباره تنظیم می‌کند.

نکته جالب اینجاست که برای این اثر فوق‌العاده نیازی به تمرینات سنگین یا باشگاه رفتن نیست. حتی پیاده‌روی تند، دوچرخه‌سواری آرام یا شنا هم می‌تواند مؤثر باشد، به شرطی که به طور منظم انجام شود.

دکتر هاوارد لوواین، از متخصصان ارشد سلامت مردان در هاروارد، می‌گوید:

«هر دقیقه‌ای که برای تحرک صرف می‌کنید، در واقع روی آینده‌ای بدون دیابت سرمایه‌گذاری می‌کنید.»

پس اگر به دنبال یک تغییر ساده ولی حیاتی هستید، همین امروز شروع کنید:

کفش‌هایتان را بپوشید، قدم بزنید و اجازه ندهید پیش‌دیابت به دیابت واقعی تبدیل شود.

منبع همشهری

