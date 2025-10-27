دایی: برای پژمان جمشیدی پاپوش دوختند

علی دایی پس از مدت‌ها سکوت در گفتگویی اختصاصی با «هفت‌صبح ورزشی» از توطئه‌ها و زد و بندهای پشت پرده در فوتبال و سینما پرده برداشت و اعلام کرد که پژمان جمشیدی و وحید هاشمیان قربانی منافع عده‌ای و حسادت‌های پنهان شده‌اند.

علی دایی از پژمان جمشیدی حمایت کرد و گفت او را از دوران جوانی می‌شناسد و همیشه انسان محترم و بااخلاقی بوده است. دایی افزود: «احساس می‌کنم برای پژمان پاپوش دوخته‌اند؛ او قربانی حسادت و بازی‌های پشت پرده شده است.»

او تأکید کرد که این اتفاق لطمه‌ای به محبوبیت جمشیدی نمی‌زند و مردم او را خوب می‌شناسند. دایی در پایان گفت: «امیدوارم روزی برسد که حسادت جای خود را به تلاش بدهد.»

منبع هفت ورزشی

انتهای پیام/