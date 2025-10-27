رونمایی از سردیس کارآفرینان بزرگ ایران در امارات به همت سازمان جهانی یونبدو
به ابتکار سازمان بین المللی یونبدو(UNEBDO)، به عنوان بزرگترین شبکه کارآفرینان جهان، سردیس ۱۹ نفر از برترین کارآفرینان بزرگ ایران در گلوبال ویلیج دبی در معرض دید قرار گرفت.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی باشگاه بزرگان صنعت و کسب و کار ایران، برای نخستین بار در جهان سردیس کارآفرینان یک کشور در کشوری دیگر به نمایش درآمد.
دکتر رضا یادگاری مدیر عامل سازمان بین المللی یونبدو در کنفرانس خبری که در محل هتل شرایتون گرند دبی برگزار گردید، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه دفتر مرکزی سازمان بین المللی یونبدو در شهر دبی قرار دارد و به پاس احترام به جناب آقای شیخ محمد، حاکم امارات و علاقه خاص ایشان به عدد ۱۹، برای اولین بار در جهان طبق بررسی های بعمل آمده توسط سازمان بین المللی یونبدو، ۱۹ نفر از کارآفرینان بزرگ ایران در مرحله اول انتخاب و با ساخت سردیس این عزیزان توسط هنرمندان بنام کشور و روکش کردن این سردیس ها به طلا، فاز اول معرفی کارآفرینان بزرگ ایران به جهان را در گلوبال ویلیج دبی آغاز کردیم.
وی افزود: این حرکت در واقع آغازگر ساخت "شهر موزه کارآفرینان بزرگ جهان" در شهر دبی می باشد.
بنیانگذار تاریخ نگاری کارآفرینان ایرانی در ادامه افزود : پس از افتتاح "موزه ملی کارآفرینان ایران" در باغ موزه قصر و همچنین افتتاح "گذر مشاهیر اقتصادی ایران" در خیابان اصلی نمایشگاه بین المللی تهران، نصب سردیس کارآفرینان بزرگ ایرانی در دبی، سومین مورد از مجموعه اقدامات سازمان بین المللی یونبدو در جهت معرفی کارآفرینان بزرگ ایرانی به جهان می باشد و ان شاا... در فازهای بعدی این کار را در سراسر جهان اجرایی خواهیم کرد.
شبکهسازی بین کارآفرینان جهانی و تسهیل فرصتهای اقتصادی مشترک
دکتر یادگاری در ادامه گفت: سازمان یونبدو، که دفتر مرکزی خود را به دلیل موقعیت استراتژیک دبی به عنوان یک کریدور بینالمللی تجارت در این شهر به ثبت رسانده است، با هدف اصلی ایجاد ارتباط و شبکهسازی میان کارآفرینان جهانی و تسهیل فرصتهای اقتصادی مشترک فعالیت میکند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف محوری این سازمان، ایفای نقش حلقه واسط بین کارآفرینان ایرانی و همتایان بینالمللی آنهاست تا از طریق همافزاییِ کسبوکارها گسترش یابد، دادوستدها رونق گیرد و پروژههای مشترک با ارزش جهانی آغاز شود.
آغاز بزرگترین طرح شبکهسازی سازمان یونبدو
مدیرعامل سازمان جهانی یونبدو و طراح «شهر-موزه کارآفرینان جهان»، در تشریح جزئیات این طرح ارزشمند، آن را «بزرگترین طرح شبکهسازی سازمان یونبدو» خواند.
به گفته دکتر یادگاری، «شهر-موزه بینالمللی کارآفرینان بزرگ جهان» به زودی به قطب جدیدی برای الهامبخشی، شبکهسازی و توسعه اقتصادی در سطح جهانی تبدیل می شود. (WWW.UNEBDO.WS)
گفتنی است؛ دکتر رضا یادگاری با بیش از سه دهه سابقه درخشان و تاثیرگذار در عرصه کارآفرینی، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ با تاسیس و مدیریت نخستین مرکز کارآفرینی شهرداری تهران آغاز کرده است. ایشان در سال ۱۳۹۸، به پاس دو دهه تلاش بیوقفه و ارزشمند در غنا بخشیدن به ادبیات اقتصاد ایران، مفتخر به دریافت جایزه معتبر جلال آل احمد شد.
همچنین، دکتر یادگاری، افتخار نویسندگی مجموعه ۱۰۰۰ جلدی زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایران را در کارنامه خود دارد و تنها نویسنده زندگینامه کارآفرینان بزرگ در سایت جهانی آمازون به شمار میرود.