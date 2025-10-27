خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخندیدن و خواب کم ؛ دو عامل مهم در ضعیف‌ شدن سیستم ایمنی بدن

نخندیدن و خواب کم ؛ دو عامل مهم در ضعیف‌ شدن سیستم ایمنی بدن
کد خبر : 1705579
لینک کوتاه کپی شد.

سیستم ایمنی بدن می‌تواند از ما در برابر بسیاری‌ها از بیماری‌ها محافظت کند و تضعیف آن پیامدهایی برای سلامتی دارد.

 انتخاب الگوی سالم زندگی می‌تواند بر قدرت سیستم ایمنی بدن برای محافظت از شما در برابر میکروب‌ها، ویروس‌ها و بیماری‌های مزمن تأثیر بگذارد.

در ادامه به دو عامل مهم که در ضعیف‌تر شدن سیستم ایمنی بدن ما نقش دارند، خواهیم پرداخت:

۱. کمبود خواب دارید

شاید متوجه شده باشید که وقتی خواب کافی ندارید، احتمال ابتلا به سرماخوردگی یا سایر عفونت‌ها بیشتر می‌شود. مطالعات نشان می‌دهند افرادی که خوب استراحت کرده‌اند و واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده‌اند اغلب در برابر بیماری، مصونیت بیشتری دارند.

کمبود خواب می‌تواند منجر به افزایش سطح هورمون استرس شود. همچنین ممکن است منجر به التهاب بیشتر در بدن شود.

اگرچه متخصصان دقیقا مطمئن نیستند که خواب چگونه سیستم ایمنی را تقویت می‌کند اما واضح است که خواب کافی - معمولا ۷ تا ۹ ساعت برای یک بزرگسال - برای بهبود سطح سلامتی مهم است.

۲. حس شوخ طبعی خود را از دست داده‌اید

خندیدن برای شما خوب است. خنده سطح هورمون‌های استرس را در بدن‌تان کاهش می‌دهد و عملکرد نوعی گلبول سفید خون را که با عفونت مبارزه می‌کند، تقویت می‌کند.

فقط انتظار یک اتفاق خنده‌دار می‌تواند تأثیر مثبتی بر سیستم ایمنی بدن شما داشته باشد. در یک مطالعه، به تعدادی مرد ۳ روز قبل گفته شد که قرار است یک ویدیوی خنده‌دار تماشا کنند و مشخص شد که سطح هورمون‌های استرس آنها کاهش یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ