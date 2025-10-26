خبرگزاری کار ایران
ظهور دوباره داعش در سوریه و وحشت سوری‌ها از تکرار جنایات

ظهور دوباره داعش در سوریه و وحشت سوری‌ها از تکرار جنایات
به تازگی رسانه‌های خبری جهان در گزارش های متفاوتی از سربرآوردن دوباره داعش در سوریه در سایه سقوط دولت اسد و خلأ نیروهای آمریکایی حکایت می‌کنند.

 در همین ارتباط نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «داعش بار دیگر در سوریه سر برآورده و در حال پرکردن خلأ برجای مانده از سوی آمریکاست» نوشت: حملات از سوی این گروه شبه نظامی زیاد است و این گروه در حال سوء استفاده از کاهش حضور [نظامی] آمریکا و سقوط رژیم بشار اسد است. »

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورده است: «در حالی که دو آمریکایی مورد حمایت سربازان کُرد سوار بر خودروی پیکاپ در حال عبور از جلوی شماری از مغازه‌ها هستند، به ناگاه شبه نظامیان داعش سوار بر موتورسیکلت با کلاشینکف به سوی آن‌ها آتش می‌گشایند و هردوی آن‌ها را می‌کشند.» 

وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد: یکی از مغازه‌داران نزدیک به محل حادثه می‌گوید: «این، نخستین باری است که داعش در این جاده حمله می‌کند.» او در ادامه افزود: «همه ما ترسیده‌ایم. آن‌ها به شهر ما بازگشته‌اند.» 

این نشریه آمریکایی سپس در گزارش خود به عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه اشاره کرده و می‌گوید از آوریل ۲۰۲۵ آمریکا ۵۰۰ نفر از نیروهایش را که به دو هزار سرباز می‌رسید، از سوریه و به خصوص از دیرالزور خارج کرد و بسیاری از پایگاه‌هایش را تحویل نیروهای سوریه دموکراتیک داد. این نشریه سپس اعلام کرد داعش تاکتیک‌های مبارزاتی‌اش را تغییر داده است؛ به طوری که اکنون از طریق هسته‌های کوچک مستقل که تعداد جنگجویانش از ۵ نفر تجاوز نمی‌کند، فعالیت دارد. این هسته‌ها و سلول‌ها داخل شهرها بدون سر و صدا و یا هماهنگی با واحدهای دیگر فعالیت می‌کنند و همین امر نیز تحت پیگرد قرار دادن آن‌ها را دشوار می‌کند. 

بنابر این گزارش، این نیروهای داعش همچنین لباسهای نظامی دیگر بر تن نمی‌کنند و پرچمهای سیاه نیز به مانند سابق با خود ندارند؛ بلکه در لابه لای سکان محلی فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ به خصوص که بسیاری از آن‌ها از شهروندان سوری نیز هستند. 

از سوی دیگر، نشریه نشنال امارات نیز در گزارشی با عنوان «ما می‌دانستیم که آن‌ها هرگز تسلیم نخواهند شد؛ درون سرکوب سوریه در خصوص تجدید حیات دوباره یک تهدید» به باز روایت ظهور دوباره داعش در خاک سوریه پرداخت و به نقل از «احمد التمر» از فرماندهان سوری نوشت: «ما می‌دانستیم داعش تلاش خواهد کرد تا از اوضاع سوء استفاده کرده و هرگز از تمایل خود برای انجام اقدامات خرابکارانه دست برنخواهد داشت.»

 

منبع عصرایران
