در همین ارتباط نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «داعش بار دیگر در سوریه سر برآورده و در حال پرکردن خلأ برجای مانده از سوی آمریکاست» نوشت: حملات از سوی این گروه شبه نظامی زیاد است و این گروه در حال سوء استفاده از کاهش حضور [نظامی] آمریکا و سقوط رژیم بشار اسد است. »

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورده است: «در حالی که دو آمریکایی مورد حمایت سربازان کُرد سوار بر خودروی پیکاپ در حال عبور از جلوی شماری از مغازه‌ها هستند، به ناگاه شبه نظامیان داعش سوار بر موتورسیکلت با کلاشینکف به سوی آن‌ها آتش می‌گشایند و هردوی آن‌ها را می‌کشند.»

وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد: یکی از مغازه‌داران نزدیک به محل حادثه می‌گوید: «این، نخستین باری است که داعش در این جاده حمله می‌کند.» او در ادامه افزود: «همه ما ترسیده‌ایم. آن‌ها به شهر ما بازگشته‌اند.»

این نشریه آمریکایی سپس در گزارش خود به عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه اشاره کرده و می‌گوید از آوریل ۲۰۲۵ آمریکا ۵۰۰ نفر از نیروهایش را که به دو هزار سرباز می‌رسید، از سوریه و به خصوص از دیرالزور خارج کرد و بسیاری از پایگاه‌هایش را تحویل نیروهای سوریه دموکراتیک داد. این نشریه سپس اعلام کرد داعش تاکتیک‌های مبارزاتی‌اش را تغییر داده است؛ به طوری که اکنون از طریق هسته‌های کوچک مستقل که تعداد جنگجویانش از ۵ نفر تجاوز نمی‌کند، فعالیت دارد. این هسته‌ها و سلول‌ها داخل شهرها بدون سر و صدا و یا هماهنگی با واحدهای دیگر فعالیت می‌کنند و همین امر نیز تحت پیگرد قرار دادن آن‌ها را دشوار می‌کند.