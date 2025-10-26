پایان فستیوال هندی ها با پرتاب پهن+فیلم

این مراسم که به نام «گورِحابا» (Gorehabba) شناخته می‌شود، هرسال در بخش‌هایی از جنوب هند برگزار می‌گردد. شرکت‌کنندگان ابتدا کود گاو را از خانه‌ها جمع‌آوری کرده و با کامیون به معبد محل می‌برند تا پس از انجام آیین نیایش توسط راهب، «نبرد پهن» آغاز شود.

در سال‌های اخیر، اعضای حزب نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، نیز استفاده از ادرار و فضولات گاو برای درمان بیماری‌ها از جمله کرونا را تبلیغ کرده‌اند. دولت هند حتی در حال اجرای طرح‌هایی برای تولید خمیردندان، شامپو و اسپری ضد پشه از مواد زائد گاو است.

یکی از کاربران فضای مجازی با مقایسه این مراسم و تلاش هند برای سفیدشویی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه نوشت: «شاید بهتر بود مقداری از آن تلاش‌ها برای سفیدشویی را برای مردم و شهرها و خیابان‌های قهوه‌ای خود نگه می‌داشتند.»

