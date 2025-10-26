پایان فستیوال هندی ها با پرتاب پهن+فیلم
روز گذشته هزاران نفر از مردم هند با پرتاب پهن گاو به یکدیگر، پایان جشن سالانه دیوالی، مهمترین فستیوال هندوها را جشن گرفتند.
این مراسم که به نام «گورِحابا» (Gorehabba) شناخته میشود، هرسال در بخشهایی از جنوب هند برگزار میگردد. شرکتکنندگان ابتدا کود گاو را از خانهها جمعآوری کرده و با کامیون به معبد محل میبرند تا پس از انجام آیین نیایش توسط راهب، «نبرد پهن» آغاز شود.
در سالهای اخیر، اعضای حزب نارندرا مودی، نخستوزیر هند، نیز استفاده از ادرار و فضولات گاو برای درمان بیماریها از جمله کرونا را تبلیغ کردهاند. دولت هند حتی در حال اجرای طرحهایی برای تولید خمیردندان، شامپو و اسپری ضد پشه از مواد زائد گاو است.
یکی از کاربران فضای مجازی با مقایسه این مراسم و تلاش هند برای سفیدشویی نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه نوشت: «شاید بهتر بود مقداری از آن تلاشها برای سفیدشویی را برای مردم و شهرها و خیابانهای قهوهای خود نگه میداشتند.»