در این مطلب به بررسی علائم خرابی پمپ بنزین خودرو و راه‌های برطرف کردن آن خواهیم پرداخت؛ تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

چرا شناخت علائم خرابی پمپ بنزین مهم است؟

پمپ بنزین وظیفه انتقال سوخت از باک به ریل انژکتور یا کاربراتور را دارد. اگر فشار سوخت کافی نباشد، احتراق به‌درستی انجام نمی‌شود و در نتیجه موتور ضعیف عمل می‌کند یا حتی روشن نمی‌شود. بی‌توجهی به این مشکل ممکن است باعث سوختن کامل پمپ، آسیب به انژکتورها و حتی خرابی موتور شود. شناخت زودهنگام علائم، به راننده کمک می‌کند پیش از آنکه سیستم سوخت‌رسانی از کار بیفتد، اقدام مناسب انجام دهد.

پمپ بنزین چگونه کار می‌کند؟

پمپ بنزین با استفاده از یک موتور الکتریکی، سوخت را با فشار مشخص از باک به سمت موتور هدایت می‌کند. در خودروهای جدید، پمپ داخل باک نصب شده تا خنک‌سازی و صدای آن کنترل شود. در خودروهای قدیمی‌تر، پمپ مکانیکی بوده و روی موتور قرار دارد. در هر دو نوع، عملکرد صحیح پمپ وابسته به سلامت فیلتر بنزین، رله برق و میزان سوخت موجود در باک است.

علائم خرابی پمپ بنزین خودرو

۱. سخت روشن شدن یا استارت نخوردن موتور

یکی از نخستین علائم خرابی پمپ بنزین خودرو، سخت استارت خوردن موتور در صبح یا پس از توقف طولانی است. در این حالت، پمپ نمی‌تواند فشار لازم برای ارسال بنزین به انژکتورها را ایجاد کند.

۲. کاهش شتاب و افت توان موتور

وقتی فشار سوخت کاهش می‌یابد، احتراق ناقص رخ می‌دهد و موتور در سربالایی‌ها یا هنگام سبقت گرفتن، توان کافی ندارد. این وضعیت اغلب با لرزش یا ریپ زدن خودرو همراه است.