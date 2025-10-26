روش درست کردن ترشی کلم قرمز پاییزی

در فصل پاییز که کلم قرمز در دسترس است شما می توانید ترشی کلم قرمز را به راحتی در منزل تهیه کنید. هنگام خرید کلم قرمز حتما دقت داشته باشید که یک کلم قرمز تازه و با کیفیت خریداری کنید چرا که با کیفیت شدن ترشی شما تاثیر بسزایی دارد. می دانیم که هر یک از شما سلیقه ای متفاوت دارید بنابراین می توانید با اضافه کردن ادویه ها و سبزیجات مختلف ترشی را به سبک خودتان شخصی سازی کنید.

مواد اولیه برای تهیه ترشی کلم قرمز

کلم قرمز ۱ عدد متوسط

سرکه نصف لیوان

آب جوشیده سرد شده نصف لیوان

نمک ۱ قاشق غذاخوری

شکر ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه ترشی کلم قرمز

ابتدا کلم قرمز را به شکل نواری و خلال های نازک ریز خرد کنید. به اندازه ۵۰۰ گرم کلم قرمز داخل یک کاسه بریزید و به آن یک قاشق غذاخوری نمک و ۲ قاشق غذاخوری شکر اضافه کنید و با دستتان در حد دو تا ۳ دقیقه ورز دهید و چنگ بزنید تا کلم ها نرم شوند.

هنگامی که نمک و شکر به طور کامل در کلم حل شد روی آن را با پارچه نازک بپوشانید و اجازه دهید حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر یک ساعت استراحت کند. این به نمک فرصتی می‌دهد تا تمام مایع کلم قرمز را بیرون بکشد.

حالا کلم ها را داخل یک شیشه کاملا تمیز بریزید و یک عدد فلفل سبز تند متوسط و چند عدد گلپر برای خوش عطر شدن ترشی به آن اضافه کنید. شیشه های کوچک ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرمی برای این کار خوب است.

حالا نصف شیشه را با سرکه سیب یا سرکه سفید و نصف دیگر را با آب پر کنید. آب را می توانید کمتر اضافه کنید، در واقع بسته به میزانی که می خواهید ترشی کلم ها کم یا زیاد شود آب را کم یا اضافه می کنید. حتما کمی از آب ترشی را بخورید و نمک آن را تست کنید که کم نباشد. اگر سرکه گلویتان را بیش از حد سوزاند کمی شکر اضافه کنید تا تندی و تیزی سرکه گرفته شود.

استفاده کم از نمک باعث رشد باکتری‌های نامطلوب و نمک زیاد هم، طعم شور و نامطلوبی به ترشی شما می دهد.

حالا درب شیشه را محکم ببندید و به مدت ۲۴ ساعت داخل محیط آشپزخانه بگذارید تا برسد و بعد از آن می توانید داخل یخچال نگهداری کنید.

مابقی کلم قرمزها را نیز داخل شیشه های مشابه بریزید و همین مراحل را تکرار کنید.

منبع همشهری

