قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1704970
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۴ آبان

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

291,340

بالاترین قیمت روز

293,280

پایین ترین قیمت روز

290,450

بیشترین مقدار نوسان روز

1.140

درصد بیشترین نوسان روز

%0.38

نرخ بازگشایی بازار

291,540

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۴ آبان

نرخ روز گذشته

295,510

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.43

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

4.170
انتهای پیام/
