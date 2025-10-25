«زن و بچه» در جشنواره حیفا اسرائیل به نمایش درآمده است؟

سید جمال ساداتیان در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: ما در قراردادی که با پخش‌کننده فرانسوی داشتیم تاکید کرده بودیم تحت هیچ شرایطی فیلم در فهرست عرضه و فروش در اسرائیل نباید قرار گیرد و آن‌ها هم این وعده را داده بودند که چنین اتفاقی نمی‌افتد. اما ظاهراً در زمان جشنواره کن نماینده جشنواره حیفا فیلم‌های مختلف پخش‌کننده را دیده و «زن و بچه» را هم انتخاب کرده که در موقع قرارداد نهایی، پخش‌کننده تاکید می‌کند که امکان نمایش این فیلم در اسرائیل وجود ندارد.

او اضافه کرد: با این حال نمی‌دانیم بر چه اساسی فیلم در فهرست آثار جشنواره حیفا قرار گرفته است، در حالی که پخش‌کننده اظهار بی‌اطلاعی و تاکید می‌کند که اصلاً هیچ نسخه‌ای از فیلم را به این جشنواره نداده است. در واقع این یک اشتباه از طرف جشنواره بوده که «زن و بچه» را با وجود نداشتن فیلم، در وب سایت خود درج کرده است.

ساداتیان همچنین اضافه کرد: اگر جنگ هم نمی‌شد ما علاقه‌ای به نمایش فیلم در این جشنواره نداشتیم چه برسد به اینکه اسرائیل این فضاحت را هم به بار آورده و جشنواره حیفا هم نه جشنواره معتبری است و نه آبرویی دارد.

تهیه‌کننده «زن و بچه» تاکید دارد، اگر فیلم در جشنواره بوده، پیگیری حقوقی انجام خواهد داد.

این در حالی است که جشنواره به پایان رسیده و مدتی قبل هم در خبری یک خطی در سایت جشنواره حیفا آمده که نمایش فیلم در این جشنواره حذف شده اما در بخش اطلاعات اثر، فیلم با زیرنویس‌های انگلیسی، عبری و عربی در بخش فروش بلیت عرضه شده است و همچنین نام منبع و در واقع خریدار، پخش کننده اسرائیلی LeV Cinemas ثبت شده است.

«زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی با بازی پریناز ایزیار، پیمان معادی، سها نیاستی، فرشته صدرعرفایی و حسن پورشیرازی این روزها بر پرده سینماها در حال اکران است و تاکنون با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تماشاگر به فروش حدود ۹۹ میلیارد تومان رسیده است.

