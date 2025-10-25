خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماجرای انفجار مهیب در منطقه شکار ممنوع سوادکوه چه بود؟ + فیلم

ماجرای انفجار مهیب در منطقه شکار ممنوع سوادکوه چه بود؟ + فیلم
کد خبر : 1704832
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع انفجار مهیبی در یکی از معادن شن و ماسه محور خطیرکوه سوادکوه، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به‌دلیل آسیب‌های زیست‌محیطی وارد عمل شد و فعالیت معدن به‌طور موقت متوقف و محل مورد نظر پلمپ شد.

محمد شکوهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی، درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به انفجاری است که در تاریخ 28 مهرماه رخ داده است. معدن یادشده مجوز استفاده از مواد ناریه را داشته، اما به‌دلیل حجم گسترده گرد و خاک و آلودگی هوا در منطقه، با هماهنگی مدیرکل محیط زیست استان در محل حضور یافتیم و تصمیم به پلمپ معدن و توقف فعالیت آن گرفتیم. علاوه بر این، شکایتی نیز بابت آلودگی هوا تنظیم و به مراجع قضایی ارائه شد.

وی با بیان اینکه مجوز فعالیت معادن از سوی اداره محیط زیست صادر نمی‌شود، افزود: صدور مجوز معادن در مناطق آزاد برعهده ادارات صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذی‌ربط است و محیط زیست در این زمینه تنها نقش نظارتی دارد. در حال حاضر نیز هیچ مجوزی برای استفاده از مواد ناریه از سوی محیط زیست صادر نمی‌شود.

شکوهی درباره موقعیت جغرافیایی معدن تصریح کرد: این معدن در محور خطیرکوه و محدوده سرتنگه قرار دارد و اکنون پلمپ شده است. پرونده معدن در دادگاه در حال بررسی است و رفع یا ادامه پلمپ، منوط به تصمیم و دستور قضایی خواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه همچنین تأکید کرد: منطقه مذکور در محدوده شکار ممنوع سوادکوه واقع شده و زیستگاهی ارزشمند برای گونه‌های شاخصی همچون کل و بز، خرس، کبک و پلنگ است. فعالیت‌های معدنی در چنین زیستگاه‌هایی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط طبیعی و حیات‌وحش منطقه وارد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محیط زیست عضو کارگروه صدور مجوز معادن نیست و هیچ مجوزی از سوی این اداره برای فعالیت معادن صادر نمی‌شود.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ