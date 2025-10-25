ماجرای انفجار مهیب در منطقه شکار ممنوع سوادکوه چه بود؟ + فیلم

محمد شکوهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی، درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به انفجاری است که در تاریخ 28 مهرماه رخ داده است. معدن یادشده مجوز استفاده از مواد ناریه را داشته، اما به‌دلیل حجم گسترده گرد و خاک و آلودگی هوا در منطقه، با هماهنگی مدیرکل محیط زیست استان در محل حضور یافتیم و تصمیم به پلمپ معدن و توقف فعالیت آن گرفتیم. علاوه بر این، شکایتی نیز بابت آلودگی هوا تنظیم و به مراجع قضایی ارائه شد.

وی با بیان اینکه مجوز فعالیت معادن از سوی اداره محیط زیست صادر نمی‌شود، افزود: صدور مجوز معادن در مناطق آزاد برعهده ادارات صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذی‌ربط است و محیط زیست در این زمینه تنها نقش نظارتی دارد. در حال حاضر نیز هیچ مجوزی برای استفاده از مواد ناریه از سوی محیط زیست صادر نمی‌شود.

شکوهی درباره موقعیت جغرافیایی معدن تصریح کرد: این معدن در محور خطیرکوه و محدوده سرتنگه قرار دارد و اکنون پلمپ شده است. پرونده معدن در دادگاه در حال بررسی است و رفع یا ادامه پلمپ، منوط به تصمیم و دستور قضایی خواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه همچنین تأکید کرد: منطقه مذکور در محدوده شکار ممنوع سوادکوه واقع شده و زیستگاهی ارزشمند برای گونه‌های شاخصی همچون کل و بز، خرس، کبک و پلنگ است. فعالیت‌های معدنی در چنین زیستگاه‌هایی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط طبیعی و حیات‌وحش منطقه وارد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محیط زیست عضو کارگروه صدور مجوز معادن نیست و هیچ مجوزی از سوی این اداره برای فعالیت معادن صادر نمی‌شود.

منبع تسنیم

انتهای پیام/