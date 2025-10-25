خبرگزاری کار ایران
وکیل پرونده پژمان جمشیدی: قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه تبدیل شد

وکیل پژمان جمشیدی از صدور قرار وثیقه برای این بازیگر سینما خبر داد و گفت: این پرونده اوایل امسال مطرح شده بود و اکنون در مرحله تحقیقات قرار دارد.

مهدی محرابی درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی، اظهار کرد: قرار بازداشت موقت صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران نقض شد.

وی با بیان اینکه جمشیدی هنوز آزاد نشده است، ادامه داد: پیگیری‌ها برای آزادی وی در حال انجام است.

این وکیل دادگستری گفت: کامبیز برجاس و محمدزاده دیگر وکلای این پرونده هستند که برای تبدیل قرار بازداشت موقت مجدانه تلاش کردند.

محرابی خاطرنشان کرد: پیش از این به موکلم قول داده بودم که برای احقاق حق و دفاع از حقیقت از جان مایه خواهم گذاشت.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از مردم افزود: صرف نظر از برخی اظهار نظرها در فضای مجازی که صرفا موج‌سواری است و آبروی مردم را هدف قرار می‌دهد ؛ عموم مردم شریف در رابطه با این اتفاق قضاوت نکردند.

چهارشنبه ۲۹ مهر قوه قضاییه اعلام کرد: یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شد.

براساس این گزارش چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

 

منبع ایرنا
