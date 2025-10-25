خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند است

۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند است
کد خبر : 1704494
لینک کوتاه کپی شد.

۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند است؛ روزی برای گرامی‌داشت خلاقیت، تخیل و تأثیر بی‌بدیل هنرمندان در شکل‌دهی فرهنگ، احساس و زیبایی در جهان. این روز به افتخار تولد پابلو پیکاسو، یکی از برجسته‌ترین هنرمندان قرن بیستم، نام‌گذاری شده است.

روز جهانی هنرمند: جشن خلاقیت، زبان مشترک انسان‌ها

در جهانی پر از صدا، تصویر، رنگ و روایت، هنرمندان همان کسانی‌اند که احساسات خاموش را به زبان می‌آورند، دردها را به تصویر می‌کشند و امید را در قالب موسیقی، نقاشی، شعر و نمایش زنده می‌کنند. روز جهانی هنرمند، که هر ساله در ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود، فرصتی است برای قدردانی از این روح‌های خلاق که جهان را زیباتر و انسانی‌تر می‌سازند.

چرا ۲۵ اکتبر؟

این تاریخ به مناسبت تولد پابلو پیکاسو (۲۵ اکتبر ۱۸۸۱) انتخاب شده است؛ نقاش، مجسمه‌ساز و بنیان‌گذار جنبش کوبیسم که با آثارش مرزهای هنر را جابه‌جا کرد. ایده این روز توسط کریس مک‌کلور، هنرمند کانادایی، در سال ۲۰۰۴ مطرح شد تا به نقش هنرمندان در جامعه توجه بیشتری شود.

هنرمند کیست؟

هنرمند کسی است که با ابزارهای گوناگون—قلم‌مو، دوربین، کلمات، صدا یا حرکت—جهان را بازآفرینی می‌کند. او نه‌تنها زیبایی می‌آفریند، بلکه پرسش‌گر، منتقد، و گاه درمان‌گر جامعه است. هنرمندان در همه رشته‌ها—نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر، ادبیات، مجسمه‌سازی، طراحی و هنرهای دیجیتال—نقشی حیاتی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ