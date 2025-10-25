۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند است

روز جهانی هنرمند: جشن خلاقیت، زبان مشترک انسان‌ها

در جهانی پر از صدا، تصویر، رنگ و روایت، هنرمندان همان کسانی‌اند که احساسات خاموش را به زبان می‌آورند، دردها را به تصویر می‌کشند و امید را در قالب موسیقی، نقاشی، شعر و نمایش زنده می‌کنند. روز جهانی هنرمند، که هر ساله در ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود، فرصتی است برای قدردانی از این روح‌های خلاق که جهان را زیباتر و انسانی‌تر می‌سازند.

چرا ۲۵ اکتبر؟

این تاریخ به مناسبت تولد پابلو پیکاسو (۲۵ اکتبر ۱۸۸۱) انتخاب شده است؛ نقاش، مجسمه‌ساز و بنیان‌گذار جنبش کوبیسم که با آثارش مرزهای هنر را جابه‌جا کرد. ایده این روز توسط کریس مک‌کلور، هنرمند کانادایی، در سال ۲۰۰۴ مطرح شد تا به نقش هنرمندان در جامعه توجه بیشتری شود.

هنرمند کیست؟

هنرمند کسی است که با ابزارهای گوناگون—قلم‌مو، دوربین، کلمات، صدا یا حرکت—جهان را بازآفرینی می‌کند. او نه‌تنها زیبایی می‌آفریند، بلکه پرسش‌گر، منتقد، و گاه درمان‌گر جامعه است. هنرمندان در همه رشته‌ها—نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر، ادبیات، مجسمه‌سازی، طراحی و هنرهای دیجیتال—نقشی حیاتی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت دارند.

انتهای پیام/