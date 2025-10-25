۲۵ اکتبر روز جهانی پیتزا پزان است

روز جهانی پیتزاپزان: جشن خلاقیت، مهارت و طعم

در تقویم غیررسمی جهانی، ۲۵ اکتبر به عنوان روز جهانی پیتزاپزان گرامی داشته می‌شود؛ روزی برای قدردانی از کسانی که با دستانشان، خمیر را به اثری هنری تبدیل می‌کنند و با ترکیب سس، پنیر و مواد تازه، لحظاتی خوشمزه و خاطره‌انگیز برای ما می‌سازند.

پیتزاپز کیست؟

پیتزاپز فقط کسی نیست که غذا آماده می‌کند؛ او یک هنرمند آشپزخانه است. از انتخاب آرد مناسب تا ورز دادن خمیر، از تنظیم دمای فر تا چیدمان مواد روی سطح پیتزا، هر مرحله نیازمند دقت، تجربه و عشق است. برخی پیتزاپزان مهارت‌های خاصی در بازی با خمیر دارند؛ چرخاندن آن در هوا، فرم‌دهی با دست، و خلق طرح‌های خلاقانه، بخشی از نمایش جذاب آن‌هاست.

