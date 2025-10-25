پرستاری، یک حرفه حیاتی و بسیار مهم در حوزه بهداشت و درمان است. یک پرستار وظیفه مراقبت از بیماران در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، بخش‌های مراقبت‌های ویژه، مطب‌ها، مراکز بهداشتی و محل‌های دیگر را دارد. پرستار شخصی است که علاوه بر کسب دانش و مهارت در رشته‌ی خود از نظر روحی نیز باید روحیه‌ای حمایت کننده، مسئولیت پذیر و دلسوز نیز داشته باشد.

تاریخ روز پرستار ۱۴۰۴ در ایران

روز پرستار در ایران برابر با دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، پنجم جمادی‌ الاول سال ۱۴۴۷ قمری و بیست و هفتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

روز پرستار در ایران

روز پرستار در ایران برابر با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) است. حضرت زینب (س) در طول عمر خود پرستار پدر، برادران و برخی برادر زادگان بزرگوارشان بودند و در ایام بیماری از آنان مراقبت کردند. ایشان بعد از حادثه عاشورا علاوه بر انجام رسالت مهم نگهداری و تبلیغ از نهضت حسینی، پرستاری برادر زاده بیمار خود، امام سجاد (ع) و بازماندگان و مجروحان کربلا را نیز برعهده داشت و در این راه همه سختی‌ها و ناملایمات را با تمام توان تحمل کرد. در واقع می‌توان گفت ایشان در کنار پرستاری بازماندگان حادثه کربلا، پرستار نهضت و انقلاب حسینی هم بودند و این مسئولیت به مراتب سخت‌تر و مهم‌تر از پرستاری بیماران بوده است. به همین علت حضرت زینب کبری (س) را نماد یک پرستار واقعی می‌دانند و به پاس قدردانی از زحمات قشر زحمت کش پرستاران، ارج نهادن به مقام والای پرستاران، تجلیل از مقام شامخ و شخصیت والای حضرت زینب کبری (س) و الگو سازی این شخصیت والا مقام برای جامعه، روز ولادت ایشان را به نام روز پرستار نامگذاری کرده‌اند.

پرستار کیست؟

پرستار فردی است که به طور علمی مهارت‌های خاصی در مراقبت، درمان و آموزش بیمار دارد و از مهارت بالایی برخوردار است. یک پرستار می‌تواند در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و حتی خانه‌های شخصی کار کند و از بیماران، سالمندان و کودکان مراقبت کند.

پرستار از نظر لغوی

واژه پرستار به معنای پرستنده؛ غمخوار و حافظ است و در فرهنگ لاتین پرستار از لغت Nutricious گرفته شده است که به معنای پروردن، تغذیه کردن و پرورش دادن است. با توجه به این معنا هرگونه مراقبت و مواظبتی که فرد از فرد دیگری اعم از بیمار یا سالم به عمل آورد پرستاری نامیده می‌شود.

رشته پرستاری

داوطلبان و دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم با توجه به گروه آموزشی خود به دنبال رشته‌های خاص و پردرآمدی هستند. یکی از محبوب‌ترین گروه‌های تحصیلی در کنکور سراسری، گروه تجربی است. این گروه رشته‌های پرطرفدار و محبوب زیادی مثل دندان پزشکی، پزشکی و رشته‌های پیراپزشکی دارد. یکی از محبوب‌ترین رشته‌های گروه تجربی که علاقه مندان زیادی دارد رشته پرستاری است. پرستاران در محیط‌های بیمارستان و کلینیک‌های پزشکی بیشترین ارتباط را با بیماران دارند. بنابراین پرستاران علاوه بر مراقبت از بیماران وظایف دیگری نیز دارند. رشته پرستاری به افرادی صبور، دلسوز با مهارت‌های خاص نیاز دارد. مدت تحصیل پرستاری در مقطع کارشناسی (لیسانس) ۴ سال یعنی معادل هشت ترم تحصیلی است.

طرح رشته پرستاری

در گروه علوم تجربی، ۱۱ رشته وجود دارد که برای آن‌ها طرح اجباری اعمال می‌شود، و رشته پرستاری نیز از جمله این رشته‌ها است. فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری نیز موظف به طی کردن طرح اجباری برای مدت دو سال هستند.

میزان حقوق رشته پرستاری

میزان حقوق پرستاران با توجه به شیفت کاری و سطح کاری متفاوت است. همچنین خصوصی یا دولتی بودن محیط کار هم بر میزان دریافتی این افراد تأثیر گذار است.

اولین آموزشگاه پرستاری ایران

تا اواخر قرن نوزدهم میلادی و حتی تا ۲۵ سال پس از آغاز قرن بیستم حرفه‌ای به نام «پرستاری» در ایران وجود نداشت. در سال ۱۹۲۵ میلادی نخستین آموزشگاه پرستاری در ایران توسط یک هیئت مذهبی خارجی در شهر تبریز و سپس در ارومیه و همین طور شهرهای دیگر گشایش یافت اما اولین آموزشگاه پرستاری ایران در سال ۱۳۱۶ احداث شد.

تاریخچه روز جهانی پرستار

روز جهانی پرستار از سال ۱۹۵۳ به طور رسمی در دپارتمان سلامت آمریکا به ثبت رسید. کنسول بین المللی پرستاران از ۱۲ ماه می سال ۱۹۶۵ روز پرستار را جشن گرفتند. ۱۲ می تاریخ بسیار مهمی برای همه پرستاران است، زیرا سالگرد تولد " فلورنس نایتینگل " می‌باشد که به طور گسترده‌ای در جامعه پرستاری نقش مهمی را ایفا کرد. در ژانویه سال ۱۹۷۴، در نهایت این روز را به روز بین المللی پرستار تبدیل کردند. از آن زمان هر سال برنامه‌های مختلفی در روز جهانی پرستار برگزار می‌شود.

