پیام تبریک ولادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۴

روز میلاد بانوی بزرگ اسلام، پرستار تمام نیکی‌ها

پرستار ارزش‌های مقدس عاشورا، زینب کبری (س)

بر همه پرستاران و پیروانش مبارک باد

از پدری چون علی (ع) و مادری چون فاطمه (س)

یعنی از صاحب ذوالفقار و سرور زنان دو عالم

مرواریدی درخشان به دنیا آمده است

دختر پیامبر صاحب دختری شده است

از پیامبر می‌خواهند نامی برای او انتخاب کنند

نامی که او انتخاب می‌کند، بامسما

و درخور و برازنده اوست: زینت پدر!

ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مبارک باد

روز میلاد بانوی بزرگ اسلام، پرستار تمام نیکی‌ها

پرستار تن رنجور ولایت، پرستار ارزش‌های مقدس عاشورا

زینب کبری (س) بر همه پرستاران و پیروانش مبارک باد

زینت دوش نبی، باشد حسین بن علی

آنکه باشد زینت دامان بابا زینب (س) است

ولادت باسعادت حضرت زینب (س) مبارک باد

تمام هستی من خاک پایتان بانو

و جان عالم هستی فدایتان بانو

کویر جسم زمین پر شکوفه می‌گردد

که می‌وزد نفس دل‌گشایتان بانو

هزار مرتبه گفتم و باز می‌گویم

تمام هستی من خاک پایتان بانو

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

اگر زینب نمی‌آمد چه می‌شد

بهار کربلا کامل نمی‌شد

اگر بلبل هوای گل نمی‌کرد

گل از بی حرمتی پژمرده می‌شد

محبت در کجا ابراز می‌گشت

پرستاری پرستاری نمی‌شد

ولادت باسعادت الگوی پرستاران حضرت زینب (س) مبارک باد

تقارن مبارک روز پرستار و ولادت حضرت زینب کبری (س)

افتخاری برای پرستاران کشور به حساب می‌آید

چرا که آن حضرت در دشت کربلا با نمایشی خیره کننده از

صبر و استقامت پیام عاشورا را زنده نگاه داشت

ولادت پیام‌رسان کربلا حضرت زینب (س) بر دوست‌داران اهل بیت مبارک باد

کربلا شهریست ای دل شهریارش زینب است

اعتبارش از حسین و اقتدارش زینب است

نام زینب با حسین حک گشته در ایوان دل

دل که شد بیت الحسین نقش و نگارش زینب است

ولادت حضرت زینب کبری (س) مبارک باد

ز بیت مرتضی (ع) شاه ولایت اختری سر زد

که از نور رخش، ارض و سما را زیب و زیور زد

بود میلاد زینب (س) آنکه اندر روز میلادش

در آغوش حسینش خنده بر روی برادر زد

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

زینت خانه‌ی مهتاب به دنیا آمد

زینب حضرت ارباب به دنیا آمد

بهترین خوب‌ترین خواهر دنیا آمد

حضرت فاطمه‌ی دیگر دنیا آمد

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

ما ریزه خوار سفره احسان زینبیم

مدیون لطف و فضل فراوان زینبیم

روز میلاد پرستار کربلا حضرت زینب (س) بر تمامی پرستاران عزیز مبارک باد

بر دخت گرانمایه مولی صلوات

بر مظهر صبر و حلم و ایمان و شرف

بر یاورِ دین، زینبِ کبری صلوات

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

میلاد ستاره درخشان مدینه، حضرت زینب (س)، را به همه دوستداران اهل بیت (ع) تبریک می‌گویم

باشد که نور ایشان در زندگی ما تابیده شود.

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

ولادت حضرت زینب میلاد زندگی‌بخش اسلام است

او به دین جدش جانی دوباره بخشید

اگر اعتبار قیام کربلا به حسین (ع) است؛ آبرو و اقتدار آن از زینب (س) است

ولادت پیام رسان کربلا حضرت زینب (س) بر دوست‌داران حق و حقیقت مبارک باد

صفا گرفته خانه مولا

یاسی شکفته در باغ زهرا

خوشحال و خندان اهل آسمان

که آمد به دنیا زینب کبری

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

اهل عالم!

مدینه در شور و نشاط غرق است

خداوند دیوان خلقت را زینت و شکوهی بخشیده است

پس از زهرا دختری آمده است که از او نشان دارد

ساقی کوثر علی و خود کوثر فاطمه است و زینب خیر کثیری است که مهربان دادار جهانیان به این دو بخشیده است.

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

امروز که زینب کبری به دنیا دیده گشوده است؛

تبریک و تهنیت نه تنها باید به حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفته شود

که باید به تمام عالم بشریت تبریک گفت.

از تولد عقیله بنی هاشم که نماد ایثار و مهربانی، مظهر راستی و عقل و درایت،

اسوه صبر و استقامت عالم غرق در شور و شعف است.

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

آمده بودی که از بیداد ستم بگویی و دستان آلوده‌اش را رو کنی

آمده بودی تا حصارهای خفقان را درهم بشکنی

و نفس‌های بی‌ عدالتی را در سینه‌های شب ‌آلوده، به بند بکشی

اگر تو نبودی پیام بلند حق، در جاده‌های توطئه و غفلت، عقیم می‌ماند

اگر تو نبودی تاریخ خجل از پرچم خوابیده حسین بود

اگر تو نبودی عشق و ایثار چگونه جلوه پیدا می‌کرد

میلاد زینب کبری (س) بر همگان مبارک باد

زینب همان کسی است که وقت رسیدنش از عرش جبرئیل هم آمد به دیدنش

با خلقتش خدا به تمام فرشتگان همواره فخر می‌کند از آفریدنش

میلاد با سعادت اسوه عفاف حجاب زینب کبری (س) مبارک باد

در روز میلاد حضرت زینب (س)

پرستار دل‌های زخم دیده خرابه‌های شام و روز گرامی داشت مقام پرستار،

یاد همه پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم.

میلاد نور حضرت زینب (س) مبارک باد

