خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اگر در ترکیه ملک اجاره کرده‌اید، مراقب قبوض باشید!

اگر در ترکیه ملک اجاره کرده‌اید، مراقب قبوض باشید!
کد خبر : 1704309
لینک کوتاه کپی شد.

مستأجر در صورت عدم پرداخت قبوض، نمی‌تواند با ادعای اینکه اجاره‌ را پرداخته، از تخلیه ملک خودداری کند و صاحب‌خانه در چنین مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک بدهد.

صاحب خانه ای در یالووا در شمال غربی ترکیه، به دلیل عدم پرداخت قبوض برق و آب توسط مستأجرش، به دادگاه شکایت کرد و با وجود اینکه مستأجر ۱۷۲ هزار لیر اجاره‌بها را پرداخت کرده بود، خواستار تخلیه ملک شد.

دادگاه بدوی با این استدلال که پرداخت اجاره‌بها انجام شده و عدم پرداخت قبوض دلیل کافی برای تخلیه نیست، درخواست صاحب‌خانه را رد کرد. پس از آن، صاحب‌خانه به دادگاه استیناف مراجعه کرد، اما دادگاه استیناف نیز رأی دادگاه اولیه را تأیید و تخلیه را رد کرد.

در نهایت، پرونده به دیوان عالی ترکیه (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) ارجاع شد و دیوان عالی اعلام کرد که صاحب‌خانه حق دارد قرارداد مستأجری را که قبوض برق و آب را پرداخت نکرده است، فسخ کند.

دیلک یوکسل، وکیل پرونده در این باره گفت: اکنون مشخص است که مستأجر در صورت عدم پرداخت قبوض، نمی‌تواند با ادعای اینکه اجاره‌ را پرداخته، از تخلیه ملک خودداری کند و صاحب‌خانه در چنین مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک بدهد.

گفتنی است رای دادگاه ها در ترکیه به پرونده های دیگر قابل تعمیم است و قضات می توانند با استناد به آرای محاکم بالادستی، در موارد مشابه، رای مشابه صادر کنند .

منبع عصر ترکیه
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ