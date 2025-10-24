اگر در ترکیه ملک اجاره کردهاید، مراقب قبوض باشید!
مستأجر در صورت عدم پرداخت قبوض، نمیتواند با ادعای اینکه اجاره را پرداخته، از تخلیه ملک خودداری کند و صاحبخانه در چنین مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک بدهد.
صاحب خانه ای در یالووا در شمال غربی ترکیه، به دلیل عدم پرداخت قبوض برق و آب توسط مستأجرش، به دادگاه شکایت کرد و با وجود اینکه مستأجر ۱۷۲ هزار لیر اجارهبها را پرداخت کرده بود، خواستار تخلیه ملک شد.
دادگاه بدوی با این استدلال که پرداخت اجارهبها انجام شده و عدم پرداخت قبوض دلیل کافی برای تخلیه نیست، درخواست صاحبخانه را رد کرد. پس از آن، صاحبخانه به دادگاه استیناف مراجعه کرد، اما دادگاه استیناف نیز رأی دادگاه اولیه را تأیید و تخلیه را رد کرد.
در نهایت، پرونده به دیوان عالی ترکیه (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) ارجاع شد و دیوان عالی اعلام کرد که صاحبخانه حق دارد قرارداد مستأجری را که قبوض برق و آب را پرداخت نکرده است، فسخ کند.
دیلک یوکسل، وکیل پرونده در این باره گفت: اکنون مشخص است که مستأجر در صورت عدم پرداخت قبوض، نمیتواند با ادعای اینکه اجاره را پرداخته، از تخلیه ملک خودداری کند و صاحبخانه در چنین مواردی می تواند درخواست تخلیه ملک بدهد.
گفتنی است رای دادگاه ها در ترکیه به پرونده های دیگر قابل تعمیم است و قضات می توانند با استناد به آرای محاکم بالادستی، در موارد مشابه، رای مشابه صادر کنند .