۲۴ اکتبر روز جهانی اقدام اقلیمی است
۲۴ اکتبر روز جهانی اقدام اقلیمی است؛ روزی برای هشدار، همبستگی و تلاش جهانی در برابر بحران تغییرات آبوهوایی که زندگی بشر و طبیعت را تهدید میکند.
منشأ و هدفگذاری این روز
روز جهانی اقدام اقلیمی هر ساله در ۲۴ اکتبر برابر با ۲ آبان برگزار میشود. این روز توسط سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۹ به عنوان بخشی از کمپینهای آگاهیبخش در زمینه تغییرات اقلیمی نامگذاری شد. هدف اصلی آن افزایش حساسیت عمومی، بسیج جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، و حمایت از سیاستهای اقلیمی پایدار است.
بحران اقلیمی چیست؟
تغییرات اقلیمی به دگرگونی بلندمدت در الگوهای آبوهوایی گفته میشود که عمدتاً ناشی از فعالیتهای انسانی مانند:
سوزاندن سوختهای فسیلی
جنگلزدایی
گسترش شهرنشینی و تغییر کاربری زمین
این تغییرات منجر به گرمایش جهانی، خشکسالی، سیلهای شدید، جابهجایی فصلها و کاهش تنوع زیستی شدهاند. طبق گزارش سازمان ملل، اگر اقدامات جدی صورت نگیرد، زمین تا پایان قرن ممکن است تا ۳.۱ درجه سانتیگراد گرمتر شود.
پیامهای کلیدی روز جهانی اقدام اقلیمی
اقدام فوری ضروری است: تأخیر در مقابله با بحران اقلیمی، هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت.
عدالت اقلیمی: کشورهای فقیر و آسیبپذیر بیشترین آسیب را میبینند، در حالی که کمترین نقش را در ایجاد بحران داشتهاند.
همبستگی جهانی: مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند همکاری بینالمللی، مشارکت مردمی و تغییر سبک زندگی است.
وضعیت ایران در برابر تغییرات اقلیمی
ایران نیز با چالشهای جدی اقلیمی مواجه است:
افزایش دمای سطحی
کاهش بارندگی و ناترازی منابع آب
کاهش تابآوری شهری و روستایی
کارشناسان ایرانی تأکید دارند که تنها با تنوعسازی اقتصادی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، و مشارکت فعال جامعه میتوان از بحرانهای اقلیمی عبور کرد.