۲۴ اکتبر روز جهانی فلج اطفال است

منشأ و تاریخچه روز جهانی فلج اطفال

روز جهانی فلج اطفال هر ساله در ۲۴ اکتبر برگزار می‌شود، به مناسبت سالروز تولد دکتر جوناس سالک، دانشمند آمریکایی که نخستین واکسن مؤثر فلج اطفال را در دهه ۱۹۵۰ توسعه داد. این روز توسط سازمان Rotary International پایه‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی عمومی، بسیج منابع، و حمایت از برنامه‌های واکسیناسیون جهانی است.

فلج اطفال چیست؟

فلج اطفال یا پولیومیلیت یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که عمدتاً کودکان زیر ۵ سال را مبتلا می‌کند. ویروس از طریق دهان یا مدفوع منتقل می‌شود و پس از ورود به بدن، به سیستم عصبی حمله کرده و می‌تواند در عرض چند ساعت موجب فلج دائمی شود.

علائم رایج شامل:

تب، سردرد، خستگی

سفتی گردن و درد عضلانی

در موارد شدید: فلج اندام‌ها یا حتی مرگ

هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما واکسیناسیون کامل و به‌موقع می‌تواند از ابتلا جلوگیری کند.

تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی

از سال ۱۹۸۸، ابتکار جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال با همکاری سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، و بنیاد بیل و ملیندا گیتس آغاز شد. نتیجه این تلاش‌ها:

کاهش بیش از ۹۹٪ موارد ابتلا در سطح جهان

حذف کامل بیماری در بسیاری از کشورها

واکسیناسیون میلیون‌ها کودک در مناطق پرخطر

در ایران نیز، از سال ۱۳۸۰ هیچ مورد بومی ابتلا گزارش نشده است، که نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های ملی واکسیناسیون است.

