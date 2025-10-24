۲۴ اکتبر روز جهانی اطلاعات توسعه است
۲۴ اکتبر روز جهانی اطلاعات توسعه است؛ روزی برای تأکید بر نقش حیاتی اطلاعات در تحقق عدالت، پیشرفت و توسعه پایدار در جهان.
منشأ و هدفگذاری این روز
روز جهانی اطلاعات توسعه در ۲۴ اکتبر هر سال، همزمان با روز سازمان ملل متحد برگزار میشود. این روز در سال ۱۹۷۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه 3038 (XXVII) نامگذاری شد. هدف اصلی از تعیین این روز، جلب توجه افکار عمومی جهان به چالشهای توسعهای و ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی برای حل آنها بود.
چرا اطلاعات توسعه مهم است؟
اطلاعات توسعه به دادهها، تحلیلها و دانشهایی گفته میشود که برای برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای پروژههای توسعهای در حوزههای مختلف مانند آموزش، سلامت، محیط زیست، اقتصاد و عدالت اجتماعی به کار میروند. این اطلاعات:
به شفافیت و پاسخگویی دولتها کمک میکند.
موجب توانمندسازی جوامع محلی در تصمیمگیری میشود.
زمینهساز مبارزه با فقر و نابرابری است.
نقش کلیدی در پایش اهداف توسعه پایدار (SDGs) دارد.
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
در سالهای اخیر، سازمان ملل تأکید ویژهای بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای توسعه داشته است. موضوعات سالهای گذشته این روز عبارت بودند از:
۲۰۲۰: «فناوری اطلاعات و ارتباطات – راهحلهای نوین برای چالشهای توسعه»
۲۰۲۱: «اقدام برای اهداف توسعه پایدار»
ICT میتواند با گسترش دسترسی به دانش، بهبود شمول اجتماعی، و ریشهکنی فقر، مسیر توسعه را هموارتر کند.
چالشهای اطلاعات توسعه در جهان امروز
با وجود پیشرفتهای فناورانه، هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی مانند:
نبود زیرساختهای اطلاعاتی مناسب
دسترسی محدود به اینترنت و منابع دیجیتال
کمبود دادههای دقیق و قابل اعتماد
فقدان آموزشهای تخصصی در تحلیل دادهها
مواجهاند. این چالشها مانع از تحقق توسعه فراگیر و عادلانه میشوند.