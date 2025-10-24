۲۴ اکتبر روز سازمان ملل است
۲۴ اکتبر روز سازمان ملل متحد است؛ سالروز تأسیس نهادی جهانی که با آرمان صلح، همکاری و توسعه پایدار پا به عرصه گذاشت. این روز نمادی از امید به وحدت جهانی و تعهد به ارزشهای انسانی است.
تاریخچه روز سازمان ملل
در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، منشور سازمان ملل متحد پس از تصویب توسط اکثریت کشورهای مؤسس، بهطور رسمی لازمالاجرا شد و سازمان ملل متحد بهعنوان جانشین جامعه ملل آغاز به کار کرد. در سال ۱۹۴۷، مجمع عمومی سازمان ملل این روز را به عنوان روز ملل متحد نامگذاری کرد تا اهداف و دستاوردهای این نهاد به مردم جهان شناسانده شود.
در سال ۱۹۷۱، قطعنامهای دیگر تصویب شد که پیشنهاد میداد کشورهای عضو این روز را به عنوان تعطیلی رسمی در نظر بگیرند و آن را گرامی بدارند.
اهداف و مأموریتهای سازمان ملل
سازمان ملل متحد با منشوری که بر پایه حفظ صلح، امنیت بینالمللی، توسعه پایدار، حقوق بشر و همکاری جهانی بنا شده، تلاش میکند تا جهان را به سمت آیندهای بهتر هدایت کند. از جمله اهداف کلیدی آن:
جلوگیری از جنگ و درگیریهای نظامی
حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی
مبارزه با فقر، بیسوادی و تبعیض
ترویج توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست
حل و فصل اختلافات بینالمللی به شیوههای مسالمتآمیز
نمادهای بزرگداشت روز سازمان ملل
در سراسر جهان، این روز با برگزاری نمایشگاهها، گفتگوهای فرهنگی، اجراهای هنری، و نشستهای آموزشی گرامی داشته میشود. پرچم آبی سازمان ملل با نقشه جهان در مرکز آن، نمادی از آرمانهای جهانی برای وحدت و همبستگی است.
تأملی بر نقش سازمان ملل در جهان امروز
با وجود چالشهای ساختاری و سیاسی، سازمان ملل همچنان تنها نهاد جهانی با مشروعیت، قدرت گردآوری و تأثیرگذاری هنجاری است که میتواند امید به آیندهای بهتر را در دل ملتها زنده نگه دارد. نقش آن در تدوین اسناد حقوق بشری، مقابله با بحرانهای انسانی، و ایجاد بسترهای گفتوگو میان کشورها، غیرقابل انکار است.