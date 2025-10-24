۲۴ اکتبر روز جهانی سیرابی است
۲۴ اکتبر روز جهانی سیرابی است؛ روزی برای تجلیل از یکی از خاصترین و مغذیترین خوراکهای سنتی که در فرهنگهای مختلف جهان جایگاه ویژهای دارد.
شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که خوراکی مانند سیرابی روزی جهانی داشته باشد، اما واقعیت این است که این غذا نهتنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان طرفداران پر و پا قرصی دارد. روز جهانی سیرابی هر ساله در ۲۴ اکتبر برابر با ۲ آبان گرامی داشته میشود و فرصتی است برای شناخت بیشتر این خوراک سنتی، خواص آن و جایگاهش در فرهنگ غذایی ملتها.
سیرابی چیست؟
سیرابی به لایه درونی معده گاو یا گوسفند گفته میشود که پس از پاکسازی و پخت، به عنوان خوراکی لذیذ و مغذی مصرف میشود. در ایران معمولاً همراه با شیردان و قلم گوسفند طبخ میشود و در کنار کلهپاچه یکی از محبوبترین غذاهای صبحگاهی است.
خواص تغذیهای سیرابی
سیرابی سرشار از مواد معدنی و پروتئین است:
روی و سلنیوم: تقویتکننده سیستم ایمنی بدن
ویتامین B12: مفید برای سلامت عصبی و خونسازی
پروتئین بالا و چربی کم: مناسب برای رژیمهای خاص
کلاژن طبیعی: مفید برای سلامت پوست و مفاصل
البته باید توجه داشت که مصرف بیش از حد سیرابی ممکن است باعث افزایش کلسترول شود و برای افراد با مشکلات گوارشی توصیه نمیشود.
چرا روز جهانی سیرابی؟
این روز توسط انجمن بازاریابی سیرابی در انگلستان به مناسبت یادبود یک رویداد تاریخی در قرن هفدهم نامگذاری شده است. در یادداشتهای ساموئل پیپس، سیاستمدار و مورخ انگلیسی، آمده که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۶۶۲ وعدهای سیرابی صرف کرده و همین تاریخ بعدها به عنوان روز جهانی سیرابی ثبت شده است.
سیرابی در فرهنگهای مختلف
در فرانسه با نام "tripe" در خوراکهای سنتی دیده میشود.
در مکزیک در سوپ معروف "menudo" استفاده میشود.
در چین و کره نیز در غذاهای خیابانی و سنتی جایگاه دارد.
در ایران، سیرابی بخشی از فرهنگ صبحانهخوری سنتی است و در بسیاری از شهرها مغازههای مخصوص طبخ آن وجود دارد.