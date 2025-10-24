۲۴ تا ۳۰ اکتبر هفته جهانی خلع سلاح است

هفته جهانی خلع سلاح، که از ۲۴ اکتبر (سالروز تأسیس سازمان ملل متحد) آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های بین‌المللی در حوزه صلح و امنیت جهانی است. این هفته نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در جریان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره خلع سلاح مطرح شد و از آن زمان تاکنون، هر ساله با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ترویج فرهنگ صلح برگزار می‌شود.

اهداف و پیام‌های کلیدی هفته جهانی خلع سلاح

ترویج جهانی صلح و امنیت: خلع سلاح به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کاهش تنش‌ها و جلوگیری از جنگ‌های ویرانگر شناخته می‌شود.

کاهش تسلیحات کشتار جمعی: تمرکز ویژه بر حذف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی که تهدیدی جدی برای بشریت هستند.

افزایش آگاهی عمومی: دعوت از دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها برای مشارکت فعال در اطلاع‌رسانی و آموزش درباره خطرات تسلیحات.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی: ایجاد بسترهای گفت‌وگو و مذاکره برای دستیابی به توافق‌های چندجانبه در زمینه خلع سلاح.

چالش‌ها و موانع پیش‌رو

با وجود آرمان‌های بلند هفته جهانی خلع سلاح، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی جهان مانعی جدی در مسیر تحقق آن هستند. به‌ویژه در خاورمیانه، رقابت‌های منطقه‌ای و منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ باعث شده‌اند که این منطقه به یکی از زرادخانه‌های بزرگ تسلیحاتی جهان تبدیل شود. فروش گسترده سلاح توسط کشورهای قدرتمند به دولت‌های بی‌ثبات، نه‌تنها صلح را تهدید می‌کند بلکه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز عمیق‌تر می‌سازد.

