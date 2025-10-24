خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۴ تا ۳۰ اکتبر هفته جهانی خلع سلاح است

۲۴ تا ۳۰ اکتبر هفته جهانی خلع سلاح است
کد خبر : 1704263
لینک کوتاه کپی شد.

هفته جهانی خلع سلاح از ۲۴ تا ۳۰ اکتبر، فرصتی برای بازاندیشی در مسیر صلح جهانی است. این هفته با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای تسلیحات و ضرورت خلع سلاح، هر ساله توسط سازمان ملل برگزار می‌شود.

هفته جهانی خلع سلاح، که از ۲۴ اکتبر (سالروز تأسیس سازمان ملل متحد) آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های بین‌المللی در حوزه صلح و امنیت جهانی است. این هفته نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در جریان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره خلع سلاح مطرح شد و از آن زمان تاکنون، هر ساله با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ترویج فرهنگ صلح برگزار می‌شود.

اهداف و پیام‌های کلیدی هفته جهانی خلع سلاح

ترویج جهانی صلح و امنیت: خلع سلاح به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کاهش تنش‌ها و جلوگیری از جنگ‌های ویرانگر شناخته می‌شود.

کاهش تسلیحات کشتار جمعی: تمرکز ویژه بر حذف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی که تهدیدی جدی برای بشریت هستند.

افزایش آگاهی عمومی: دعوت از دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها برای مشارکت فعال در اطلاع‌رسانی و آموزش درباره خطرات تسلیحات.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی: ایجاد بسترهای گفت‌وگو و مذاکره برای دستیابی به توافق‌های چندجانبه در زمینه خلع سلاح.

چالش‌ها و موانع پیش‌رو

با وجود آرمان‌های بلند هفته جهانی خلع سلاح، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی جهان مانعی جدی در مسیر تحقق آن هستند. به‌ویژه در خاورمیانه، رقابت‌های منطقه‌ای و منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ باعث شده‌اند که این منطقه به یکی از زرادخانه‌های بزرگ تسلیحاتی جهان تبدیل شود. فروش گسترده سلاح توسط کشورهای قدرتمند به دولت‌های بی‌ثبات، نه‌تنها صلح را تهدید می‌کند بلکه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز عمیق‌تر می‌سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ