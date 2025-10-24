خبرگزاری کار ایران
«پنگوئن ببری» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«خیانت» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«باشگاه رویال» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«خانواده بی نظیر ۲» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«آشوب متحرک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«هیولای دریا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«از گهواره ربوده شده» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«همه چی رو می‌دونم» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«تند و سوزان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«طوفان کامل» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«قایق ساز» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«یاور» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«اکولایزر ۲» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«شیفت عصر» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«وارث» ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو

