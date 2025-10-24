قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
108,953,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,500,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,269,000
|
طلای دست دوم
|
107,499,820
|
آبشده کمتر از کیلو
|
472,030,000
|
مثقال طلا
|
471,850,000
|
انس طلا
|
4,125.57
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,138,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,077,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
585,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,073,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
77,350,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
16,600,000
|
حباب نیم سکه
|
55,450,000
|
حباب ربع سکه
|
71,200,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,740,000