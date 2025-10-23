سنگ قبر هم قسطی شد
تا همین چند سال پیش کمتر کسی فکر میکرد که سنگ قبر هم قسطی شود، اما حالا بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینههای سنگین مراسم ترحیم مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدهاند.
در سالهای اخیر، بازار سنگ قبر در ایران با تغییرات چشمگیری روبهرو شده است. افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده است که خرید سنگ قبر، یکی از آخرین نمادهای سوگواری، دیگر یک خرید نقدی ساده نباشد و بسیاری از خانوادهها مجبور شوند بعد از مرگ هم به صورت اقساطی راهی دیار باقی شوند.
حتی هزینههای مراسمات ترحیم، که پیش از این بخش قابلمدیریتی از بودجه خانوار محسوب میشد، حالا به یکی از فشارهای اقتصادی سنگین تبدیل شده است.
مرمر، هرات، نانو، گرانیت برزیلی، گرانیت نطنز، تویسرکان و سیمین، به همراه سنگهای شبق، ازنا، سرامیکی و کریستال، از جمله پرکاربردترین سنگها برای قبور به شمار میروند. سنگهایی که تا چند سال پیش کمتر کسی نگران قیمت آنها بود، حالا بهخاطر افزایش هزینهها و نوسانات بازار، به موضوع داغ بحثها و نگرانیهای خانوارها تبدیل شدهاند.
طبق گزارشها، در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، کالاها و خدماتی که پیش از این جنبه غیرضروری یا لوکس داشتند، حالا فشار مالی واقعی ایجاد میکنند. سنگ قبر، به عنوان یک نماد احترام و یادبود، از این قاعده مستثنی نیست و هزینه تهیه آن برای خانوادههایی با درآمد متوسط و پایین به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
یکی از راهکارهایی که بازار به آن روی آورده، ارائه تسهیلات خرید اقساطی است. فروشندگان با هدف تسهیل خرید و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، امکان پرداخت مبلغ سنگ قبر در بازههای زمانی دو تا شش ماهه را فراهم کردهاند. برخی از این تسهیلات حتی بدون نیاز به ضامن و با شرایط بدون سود ارائه میشوند. به بیان سادهتر، حتی بعد از مرگ، خانوادهها دیگر نمیتوانند یک خرید یکجای سنگ قبر داشته باشند و ناچارند برای مدیریت مالی، آن را قسطی خریداری کنند.
بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است. این سنگها معمولاً با قیمت پایینتر و کیفیتهای متنوع عرضه میشوند و فروشندگان برخی از آنها را نیز به صورت اقساطی ارائه میکنند. این روند نشان میدهد که فشار اقتصادی نه تنها خرید سنگ قبرهای جدید را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تقاضا برای گزینههای اقتصادیتر و منعطفتر را نیز افزایش داده است.
در تهران و دیگر کلانشهرها، مراکز متعددی وجود دارند که سنگ قبر را با خدمات متنوع و شرایط اقساطی ارائه میکنند. این مراکز با ارائه گزینههای مختلف خرید و پرداخت، تلاش میکنند نیازهای متنوع خانوادهها را پوشش دهند. مشاوره تخصصی و خدمات نصب رایگان نیز بخشی از استراتژی فروش است که به خانوادهها کمک میکند بدون دغدغه مالی و استرس اجرایی، سنگ قبر مناسب را انتخاب کنند.
خرید اقساطی سنگ قبر دیگر یک خدمت رفاهی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی در شرایط تورمی ایران محسوب میشود. خانوادهها با درآمد محدود نمیتوانند هزینه سنگ قبر را یکجا بپردازند و امکان پرداخت اقساطی، مدیریت بهتر منابع مالی و برنامهریزی بودجه را برای آنها فراهم میکند. این واقعیت، عمق فشار اقتصادی بر زندگی خانوارها را روشن میکند و نشان میدهد که حتی بازار کالاهای مرتبط با مراسم ترحیم تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته است.
در ایران امروز، تقریباً همه چیز به سمت اقساطی شدن پیش رفته است. کالاها و خدماتی که پیش از این ارزش معنوی بالا و ضرورت فوری داشتند، حالا از فشار اقتصادی و نیاز به مدیریت نقدینگی مستثنی نیستند. خودرو، مسکن، لوازم خانگی، تحصیل، خدمات درمانی و اکنون خرید سنگ قبر، همگی نیازمند راهکارهای پرداخت منعطف شدهاند تا خانوارها بتوانند با کاهش قدرت خرید کنار بیایند.
کارشناسان بازار معتقدند روند ارائه خدمات اقساطی در بازار سنگ قبر ادامه خواهد داشت و فروشندگان بیشتری امکان خرید اقساطی را فراهم خواهند کرد. افزایش تقاضای اقساطی میتواند رقابت بین فروشندگان را بیشتر کند و در نهایت کیفیت خدمات، تنوع محصولات و انعطاف در شرایط پرداخت را بالا ببرد. در عین حال، این شرایط فشار مالی بر خانوادههای کمدرآمد را کاهش داده و امکان انتخاب سنگ قبر مناسب و با کیفیت را بدون مواجهه با استرس مالی فراهم میکند.
این شرایط، تصویری واقعی از فشار اقتصادی بر جامعه ارائه میکند. وقتی حتی پس از مرگ یک فرد، خانوادهها مجبور به مدیریت هزینهها از طریق پرداخت اقساطی هستند، عمق کاهش قدرت خرید و تأثیر تورم بر زندگی روزمره کاملاً مشهود میشود. بازار سنگ قبر در این زمینه، یکی از شاخصهای پنهان اما مهم اقتصادی است که وضعیت معیشتی خانوارها را به شکل ملموس نمایش میدهد.
در نهایت، میتوان گفت که بازار سنگ قبر در ایران امروز، نه تنها با نیازهای معنوی و فرهنگی خانوادهها سروکار دارد، بلکه تحت فشار شدید اقتصادی و تورم نیز قرار دارد. خرید اقساطی، ارائه گزینههای دست دوم و انعطاف در خدمات، همه راهکارهایی هستند که بازار برای تطبیق با شرایط واقعی اقتصادی به کار گرفته است. این روند، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی خانوادهها ارائه میدهد و در عین حال به فروشندگان امکان میدهد با ارائه خدمات متنوع و انعطافپذیر، نیاز بازار را پاسخ دهند.
بنابراین، امروز، حتی پس از مرگ، خرید سنگ قبر یک تصمیم مالی و اقتصادی است؛ تصمیمی که خانوادهها باید با دقت و برنامهریزی انجام دهند و بازار نیز با ارائه تسهیلات اقساطی، پاسخگوی این فشار اقتصادی باشد. در کنار این، قیمت تقریبی سنگ قبرها بسته به نوع و کیفیت آنها متفاوت است؛ از سنگهای ساده و ارزان که حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت دارند تا سنگهای مرمر و گرانیت با طراحیهای لاکچری که میتوانند بین ۸۰ تا بیش از یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر قیمت داشته باشند.
این تنوع قیمت، خانوادهها را قادر میسازد متناسب با بودجه خود گزینهای را انتخاب کنند و در عین حال با استفاده از اقساط، فشار مالی کمتری را تجربه کنند.