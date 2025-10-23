گوشی موبایل چطور بی واسطه به استارلینک وصل میشود؟
ماسک میگوید: «این طیف فرکانسی به ما اجازه میدهد اینترنت پرسرعت مستقیماً از ماهوارهها به گوشی منتقل شود. اما تغییرات سختافزاری در گوشیها لازم است که حدود دو سال زمان میبرد.»
ایلان ماسک پس از خرید خرید ۱۷ میلیارد دلاری طیف فرکانسی بیسیم از شرکت EchoStar اعلام کرد که با استفاده از این طیف فرکانسی و البته تغییرات سختافزاری گوشیها در آینده اینترنت ماهوارهای را مستقیما به گوشیهای موبایل خواهد رساند.
شرکت اسپیسایکس با خرید طیف فرکانسی ارزشمند شرکت اکواستار به ارزش ۱۷ میلیارد دلار، گام بزرگی در جهت توسعه اینترنت ماهوارهای مستقیم برای تلفنهای همراه برداشت. گامی که میتواند آینده بازار ارتباطات موبایلی را از طریق ارتباطات فضایی متحول کند.
خرید این طیف فرکانسی، بزرگترین خرید تاریخ اسپیسایکس محسوب میشود و به ماسک و شرکتش اجازه میدهد پروژهای را که مدتها در پی آن بود، یعنی اتصال کامل گوشیهای هوشمند به شبکههای ماهوارهای، را با جدیت بیشتری دنبال کند.
یک روز پس از خرید ۱۷ میلیارد دلاری طیف فرکانسی بیسیم از شرکت EchoStar ماسک در پادکست All-In اعلام کرد که استارلینک میتواند سرویس اینترنت خانگی و موبایل را ترکیب کند.
او تأکید کرد که این موضوع به معنی حذف فوری اپراتورهایی مانند AT&T، تی-موبایل و ورایزن نیست، زیرا آنها همچنان بخش بزرگی از طیف فرکانسی موردنیاز برای تماس، پیامک و پخش ویدیو را در اختیار دارند.
طبق گفته ماسک، اسپیسایکس قصد دارد طیف فرکانسی تازه خریداریشده را برای توسعه ماهوارههای استارلینک بهعنوان «دکلهای مخابراتی در فضا» به کار گیرد تا دادهها مستقیماً به گوشیهای هوشمند کاربران ارسال شود. از مجموع ۸۱۴۰ ماهواره این شرکت، ۶۵۷ ماهواره به سرویس اتصال مستقیم به موبایل اختصاص دارند و بقیه برای اینترنت خانگی استفاده میشوند.
