واکنش خیره‌ کننده راننده زن در ریودوژانیرو؛ زیر گرفتن سارقان تا رسیدن پلیس + فیلم

در ویدئویی که این چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، راننده‌ای در واکنش به یک اقدام به سرقت در محله جاردیم بوتانیکو، در منطقه جنوبی ریودوژانیرو، با ماشین خود به یکی از موتورسیکلت‌های مجرمان کوبید. دو مظنون تا رسیدن آتش‌نشانی زیر ماشین گیر افتاده بودند. این زن، به همراه پسرش، موفق شد مهاجمان را متوقف کند در حالی که مرد سوم فرار کرد. ویدیوهایی که منتشر شدند نشان می‌دهند که ماشین هنوز در حال حرکت است و چرخ‌های آن روی یک باغچه گل می‌چرخد در حالی که مجروحان منتظر کمک هستند.

