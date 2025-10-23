خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,964

دلار (بازار آزاد)

1,079,500

یورو (صرافی بانک ملی)

840,877

یورو (بازار آزاد)

1,249,200

درهم امارات

292,790

پوند انگلیس

1,437,300

لیر ترکیه

25,600

فرانک سوئیس

1,351,300

یوان چین

150,900

ین ژاپن

708,470

وون کره جنوبی

750

دلار کانادا

769,100

دلار استرالیا

698,800

دلار نیوزیلند

618,000

دلار سنگاپور

828,900

روپیه هند

12,260

روپیه پاکستان

3,829

دینار عراق

807

پوند سوریه

97

افغانی

16,650

کرون دانمارک

167,200

کرون سوئد

114,600

کرون نروژ

107,500

ریال عربستان

287,060

ریال قطر

286,500

ریال عمان

2,794,000

دینار کویت

3,514,400

دینار بحرین

2,853,300

رینگیت مالزی

254,400

بات تایلند

32,800

دلار هنگ کنگ

138,400

روبل روسیه

13,590

منات آذربایجان

634,500

درام ارمنستان

2,810

لاری گرجستان

396,700

سوم قرقیزستان

12,300

سامانی تاجیکستان

118,000

منات ترکمنستان

307,000
