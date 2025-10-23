قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
723,964
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,079,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
840,877
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,249,200
|
درهم امارات
|
292,790
|
پوند انگلیس
|
1,437,300
|
لیر ترکیه
|
25,600
|
فرانک سوئیس
|
1,351,300
|
یوان چین
|
150,900
|
ین ژاپن
|
708,470
|
وون کره جنوبی
|
750
|
دلار کانادا
|
769,100
|
دلار استرالیا
|
698,800
|
دلار نیوزیلند
|
618,000
|
دلار سنگاپور
|
828,900
|
روپیه هند
|
12,260
|
روپیه پاکستان
|
3,829
|
دینار عراق
|
807
|
پوند سوریه
|
97
|
افغانی
|
16,650
|
کرون دانمارک
|
167,200
|
کرون سوئد
|
114,600
|
کرون نروژ
|
107,500
|
ریال عربستان
|
287,060
|
ریال قطر
|
286,500
|
ریال عمان
|
2,794,000
|
دینار کویت
|
3,514,400
|
دینار بحرین
|
2,853,300
|
رینگیت مالزی
|
254,400
|
بات تایلند
|
32,800
|
دلار هنگ کنگ
|
138,400
|
روبل روسیه
|
13,590
|
منات آذربایجان
|
634,500
|
درام ارمنستان
|
2,810
|
لاری گرجستان
|
396,700
|
سوم قرقیزستان
|
12,300
|
سامانی تاجیکستان
|
118,000
|
منات ترکمنستان
|
307,000