قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,140,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,684,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,496,000
|
طلای دست دوم
|
107,668,020
|
آبشده کمتر از کیلو
|
473,190,000
|
مثقال طلا
|
473,050,000
|
انس طلا
|
4,102.85
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,134,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,072,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
583,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
337,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,070,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
102,850,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
46,850,000
|
حباب نیم سکه
|
70,060,000
|
حباب ربع سکه
|
78,510,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,320,000