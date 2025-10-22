حذف یارانه «پر درآمدها»؛ آیا کار دولت خلاف قانون بود؟

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که یارانه کدام دهک‌ها حذف شده است، بیان کرد: حذف یارانه دهک‌های پردرآمد متن قانون است. هم در قانون برنامه و هم در قانون بودجه دولت مکلف شده است تا یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کرده و با استفاده از منابع حاصل، یارانه دهک های کم درآمد را تقویت کند. سال های سال است که این تکلیف قانون وجود دارد اما دولت‌ها به آن عمل نمی کنند.

دولت مطابق قانون یارانه سه دهک را حذف کرد

وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا نیز گزارشی در این زمینه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد؛ وزارت کار مجری این قانون است. عدم اجرای قانون، نوعی تخلف است. بنده نیز معتقد هستم که با حذف یارانه ۸ و ۹ و ۱۰ هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. دولت چهاردهم نیز مطابق قانون یارانه این سه دهک را قطع کرده است. البته سامانه‌هایی برای اعتراض افراد نیز پیش بینی شده است. اگر احیانا افرادی به ناحق یارانه آنها قطع شده باشد، مسیر اعتراض و رسیدگی به آن نیز مشخص شده است.

رقم دو میلیون تومان در معیشت خانواده‌ای که ۵۰ میلیون درآمد دارد تاثیرگذار نیست

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رقم یارانه به طور کلی پایین است، بیان کرد: واقعیت این است برای خانواده ای که ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارد، رقم ۲ میلیون کمتر یا بیشتر تاثیر چندانی ندارد. اما همین رقم برای اقشار پایین دست جامعه که درآمد خیلی پایینی دارند، همین رقم ۲ میلیون تومان تاثیرگذار است. برای اقشار پایین جامعه همین ۲ الی ۳ میلیون تومان کمک ویژه‌ای به شمار می‌رود.

