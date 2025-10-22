خبرگزاری کار ایران
هومن حاجی عبدالله جای محسن کیایی را در «هزار و یک» می گیرد!

هومن حاجی عبدالله جای محسن کیایی را در «هزار و یک» می گیرد!
کد خبر : 1703572
محسن برمهانی، معاون سیما در پاسخ به احتمال حضور هومن حاجی عبداللهی در «هزار و یک» گفت: هنوز قطعی نیست ولی بیراه هم نمی‌گویید.

 در چند روز اخیر عدم حضور محسن کیایی در برنامه سرگرمی محور «هزار و یک» مطرح است و برخی از رسانه‌ها نیز از هومن حاجی عبداللهی به عنوان گزینه پیشنهادی در کنار جناب‌خان نام می‌برند.

محسن برمهانی، معاون سیما  در خصوص تغییر مجری برنامه هزار و یک گفت: طبیعی است که یک برنامه تلویزیونی در فصل جدیدش مجری و عوامل دیگر آن عوض شوند. حوریت‌ و فضای کلی این برنامه با جناب خان است. اینکه ممکن است عوامل پشت دوربین یا جلوی دوربین عوض شوند یک امر طبیعی است.

وی همچنین در پاسخ به سوال احتمال حضور هومن حاجی عبداللهی به عنوان مجری گفت: هنوز قطعی نیست ولی بیراه هم نمی‌گویید.

 

منبع فارس
