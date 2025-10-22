ترفند ساده برای گرفتن روغن اضافی غذا +فیلم

اگر خورش یا سوپ شما بیش از حد چرب شده و ظاهر خوشایندی ندارد، نگران نباشید! با یک ترفند ساده و در دسترس می‌توانید روغن اضافی غذا را به‌راحتی بگیرید. تنها با استفاده از یک تکه یخ و ملاقه، می‌توان چربی‌های روی سطح خورش را بدون تغییر در طعم غذا جمع‌آوری کرد.

گرفتن روغن اضافی غذا با یخ

برای رفع این مشکل نیازی به ابزار خاص یا دور ریختن روغن ندارید. کافی است یک تکه یخ را داخل ملاقه بگذارید و ته آن را به‌آرامی روی سطح خورش قرار دهید.

با تماس ملاقه سرد با غذا، چربی‌ها به آن می‌چسبند و به‌سادگی جدا می‌شوند.

این روش سریع، کم‌هزینه و کاربردی است و بدون تغییر در طعم و کیفیت غذا، خورش شما را خوش‌ظاهرتر و سالم‌تر می‌کند.

منبع همشهری

