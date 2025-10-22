خبرگزاری کار ایران
چرا در پاییز و زمستان افسرده می‌شویم؟

کد خبر : 1703545
شمس، استاد روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی: افسردگی فصلی نوعی از افسردگی است که با تغییر فصل‌ها به‌ویژه در پاییز و زمستان بروز می‌کند.

این نوع افسردگی اغلب به صورت خستگی مفرط، کمبود انرژی و بدخلقی خود را نشان می‌دهد و معمولا با آغاز پاییز شروع شده و تا ماه‌های سرد زمستان ادامه دارد.

افسردگی فصلی پاییز به‌دلیل کاهش نور روز و تغییرات شیمیایی در مغز به وجود می‌آید که بر خلق و خوی فرد تاثیر منفی می‌گذارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که خانم‌ها بیشتر از آقایان به افسردگی فصلی پاییز مبتلا می‌شوند.

اگر در خانواده سابقه ابتلا به افسردگی اساسی یا اختلال دوقطبی وجود داشته باشد، احتمال ابتلای فرد به افسردگی فصلی نیز افزایش می‌یابد.

درمان این اختلال به کمک نور درمانی، دارو و روش‌های روان‌پزشکی انجام می‌شود.

