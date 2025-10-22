خبرگزاری کار ایران
جزییات جدید مرحله پنجم کالابرگ اعلام شد + زمان واریز

کد خبر : 1703517
مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی از آبان‌ ماه ۱۴۰۴ با اصلاحات سبد کالا و افزایش اعتبار برای خانوارهای مشمول فعال می‌شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایت معیشتی دولت است که با هدف تقویت معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر و مدیریت هوشمند منابع یارانه‌ای طراحی و اجرا شده است.

این طرح با فراهم کردن اعتبار برای خرید اقلام اساسی، تلاش دارد فشار تورم و گرانی را بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش دهد و دسترسی آن‌ها به نیازهای ضروری را تضمین کند. پس از اجرای موفق چهار مرحله از کالابرگ در دولت چهاردهم، مرحله پنجم این طرح قرار است با تغییراتی مهم همراه باشد؛ این تغییرات با توجه به حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ و اختصاص منابع حاصل از آن به دهک‌های پایین‌تر صورت می‌گیرد تا حمایت‌های معیشتی هدفمندتر و مؤثرتر باشد.

تغییرات جدید مرحله پنجم کالابرگ

در مرحله پنجم کالابرگ، اصلاحات ویژه‌ای اعمال شده است. این اصلاحات شامل بازنگری سبد کالاها، با جایگزینی اقلام با ارزش غذایی بالاتر به جای کالاهای کم‌اهمیت، و افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای مشمول است. منابع لازم برای این تغییرات از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ تأمین می‌شود.

زمان واریز اعتبار مرحله پنجم کالابرگ

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرحله پنجم کالابرگ از آبان‌ماه ۱۴۰۴ فعال می‌شود و خانوارهای مشمول می‌توانند اعتبار خود را از این زمان برای خرید کالاهای سبد کالابرگ استفاده کنند. تاریخ دقیق شارژ اعتبار به زودی توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

مبلغ اعتبار کالابرگ در مرحله پنجم

در مراحل گذشته، مبلغ کالابرگ برای دهک‌های ۱ تا ۳ برابر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۴ تا ۷ برابر ۳۵۰ هزار تومان بود. با این حال، با توجه به تغییراتی که قرار است در مرحله پنجم اعمال شود، هنوز رقم دقیق اعتبار کالابرگ برای این مرحله مشخص و اعلام نشده است.

اقلام جدید کالابرگ الکترونیکی

در مراحل گذشته، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل کالاهای پرمصرف در سبد کالابرگ قرار داشتند. در مرحله پنجم قرار است برخی از این کالاها با اقلام ضروری‌تر جایگزین شوند و در تغییرات جدید، انواع گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو نیز به این سبد افزوده شده است.

منبع اقتصادآنلاین
