۲۲ اکتبر روز جهانی کلید کپس لاک (Caps Lock) است

Caps Lock چیست؟

Caps Lock، که به فارسی "قفل حروف بزرگ" یا "قفل تبدیل" نیز نامیده می‌شود، کلیدی روی صفحه‌کلید است که با فشردن آن، می‌توانید بدون نیاز به نگه داشتن کلید Shift، تمامی حروف را با حروف بزرگ (CAPITAL LETTERS) تایپ کنید. با فشردن مجدد آن، به حالت تایپ با حروف کوچک بازمی‌گردید. نشانگر Caps Lock (معمولاً یک چراغ کوچک روی کیبورد) به شما نشان می‌دهد که این قابلیت فعال است یا خیر.

تاریخچه و هدف کلید Caps Lock

کلید Caps Lock ریشه‌هایی در ماشین‌های تحریر قدیمی دارد. در آن زمان، برای تایپ حروف بزرگ به صورت پیوسته، نیاز به مکانیزمی بود که حالت شیفت را قفل کند. با ورود کامپیوترها، این قابلیت به صفحه‌کلیدهای دیجیتال نیز منتقل شد. هدف اصلی آن، فراهم کردن راهی آسان برای تایپ عناوین، سربرگ‌ها، یا هر متنی که نیاز به برجسته‌سازی با حروف بزرگ داشت، بود.

روز جهانی Caps Lock: دو تاریخ، یک شوخی

همانطور که اشاره شد، روز جهانی Caps Lock در دو تاریخ جشن گرفته می‌شود:

۲۲ اکتبر: این تاریخ اصلی، توسط درک آرنولد در سال ۲۰۰۰ به عنوان یک شوخی برای مسخره کردن افرادی که ایمیل‌ها و پست‌های اینترنتی خود را تماماً با حروف بزرگ تایپ می‌کنند، ایجاد شد. تایپ با حروف بزرگ در فضای آنلاین به معنای فریاد زدن (Shouting) تلقی می‌شود و آرنولد قصد داشت با این روز، به نوعی این عادت را به تمسخر بگیرد و بر آداب‌رسوم آنلاین (Netiquette) تاکید کند.

۲۸ ژوئن: این تاریخ، به یاد بیلی میس (Billy Mays)، فروشنده معروف تلویزیونی آمریکایی که به دلیل سبک صحبت کردن پرشور و با صدای بلند خود شناخته شده بود، اضافه شد. بسیاری او را با استفاده از Caps Lock در متن‌ها برای شبیه‌سازی صدای بلندش مرتبط می‌دانستند، گویی همیشه در حال "فریاد زدن" است.

چرا تایپ با Caps Lock در اینترنت "فریاد زدن" است؟

در دنیای دیجیتال، زبان بدن و لحن صدا وجود ندارد. برای انتقال تاکید یا احساسات، از علائم نگارشی، ایموجی‌ها، و فرمت‌های مختلف متن استفاده می‌کنیم. تایپ کردن تمام متن با حروف بزرگ، معادل با فریاد زدن در یک گفتگوی رودررو در نظر گرفته می‌شود. این کار می‌تواند برای خواننده آزاردهنده باشد، پیام را تهاجمی جلوه دهد، و خوانایی متن را به شدت کاهش دهد.

